Суд обрав запобіжний захід підозрюваним у захопленні земельної ділянки Київської ГЕС

Судове засідання. Ілюстративне фото: ua.depositphotos.com

У Києві Печерський районний суд обрав запобіжний захід підозрюваним в організації схеми по захопленню території критичної інфраструктури Київської гідроелектростанції. Всіх їх будуть утримувати під вартою з правом внесення застави.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

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Затримано організаторів злочинної оборудки

Усім чотирьом підозрюваним судом було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави:

майже 350 млн грн — організатору протиправної схеми;

майже 45 млн грн — двом спільникам,

20 млн грн — ще одному учаснику оборудки.

Раніше працівники ДБР спільно з поліцією затримали організатора схеми протиправного заволодіння землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС. Він намагався виїхати за кордон.

Окрім того, в різних регіонах України затримані ще три учасники злочинної організації.

"Вони отримали підозри у протиправному заволодінні понад 7 гектарами землі, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури", — повідомили у ДБР.

В межах цього кримінального провадження досліджується причетність зазначених осіб до заволодіння близько 300 га земель орієнтовною вартістю 1,1 мільярда гривень.

Раніше ми повідомляли, що Печерський райсуд Києва 19 січня, заарештував українського бізнесмена Ігоря Мазепу. Його помістили під варту з можливістю внесення застави у 349 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що Печерський райсуд Києва ухвалив рішення про затримання двох осіб, пов'язаних зі справою, в якій фігурує Ігор Мазепа. Обвинувачених відправили до СІЗО з можливістю звільнення під заставу.