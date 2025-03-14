На Киевщине осудили нападавшего который угрожал ножом и ограбил пенсионерку

Задержанный злоумышленник. Фото: Национальная полиция Украины

В Киевской области суд признал виновным 37-летнего мужчину в разбойном нападении на 65-летнюю женщину. Судья назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

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Мужчина угрожал ножом пенсионерке

Преступление произошло 18 июля 2024 года в Бориспольском районе, в городе Переяслав. Около 17:00 нападающий проник в дом пенсионерки и, угрожая ножом, забрал ее сумку с деньгами и личными вещами. О преступлении в полицию сообщила дочь потерпевшей.

После проведения оперативных мероприятий правоохранители Бориспольского управления полиции задержали нападавшего неподалеку городской больницы. Оказалось, что злоумышленник является жителем Черновицкой области. Во время задержания у него были изъяты вещественные доказательства. Сейчас осужденный находится под стражей.

Напомним, в Запорожском суде оправдали чиновников, которых обвиняли в хищении средств, которые выделяли на ремонт трассы.

Также во Львовской области объявили приговор мужчине, который уничтожил 59 могил в Стрые.