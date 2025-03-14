На Київщині засудили нападника який погрожував ножем та пограбував пенсіонерку

Суд покарав нападника, який пограбував пенсіонерку на Київщині
У Київській області суд визнав винним 37-річного чоловіка у розбійному нападі на 65-річну жінку. Суддя призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.
Чоловік погрожував ножем пенсіонерці
Злочин стався 18 липня 2024 року у Бориспільському районі, в місті Переяслав. Близько 17:00 нападник проник до будинку пенсіонерки та, погрожуючи ножем, забрав її сумку з грошима та особистими речами. Про злочин поліцію повідомила донька потерпілої.
Після проведення оперативних заходів правоохоронці Бориспільського управління поліції затримали нападника неподалік міської лікарні. Виявилось, що зловмисник є мешканцем Чернівецької області. Під час затримання у нього було вилучено речові докази. Наразі засуджений перебуває під вартою.
Нагадаємо, у Запорізькому суді виправдали посадовців, яких звинувачували у розкраданні коштів, які виділяли на ремонт траси.
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