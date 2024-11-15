Николая Тищенко продлили меру пресечения до 23 декабря 2024 года

Николай Тищенко на судебном заседании. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Киеве суд продолжил меру пресечения народному депутату Николаю Тищенко . Круглосуточный домашний арест продлится до 23 декабря 2024 года.

Об этом сообщает канал Киев24 в пятницу, 15 ноября.

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Тищенко продлили домашний арест

Народному депутату Николаю Тищенко суд продлил круглосуточный домашний арест. Он продлится до 23 декабря этого года.

Отмечается, что суд должен рассмотреть этот вопрос еще вчера, однако вынесение решения было перенесено из-за ряда ходатайств адвоката Тищенко.

Тищенко в суде

Во время выступления на вчерашнем судебном заседании нардеп обратился к судье, назвав его "своим кумом".

"Иногда они говорят, что мы с вами находимся в родстве. Они говорят, что мы кумовья. То есть вы — мой кум", — заявил Тищенко.

Он отметил, что не хочет, чтобы его и судью подозревали в "кумовстве" или каких-либо других родственных связях. Кроме того, Тищенко призвал своих адвокатов полностью защищать его честь и достоинство.

Впрочем, журналистам Тищенко так и не объяснил, откуда у него информация о кумовстве с судьей.

Напомним, что 20 июня мужчины в военной форме, оказавшиеся охранниками Тищенко, напали на добровольца и бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова.

После этого Генеральный прокурор Украины объявил подозрение народному депутату Николаю Тищенко за происходящее в Днепре, где бывшего военнослужащего незаконно лишили свободы по его указанию.