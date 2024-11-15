Миколи Тищенку подовжили запобіжний захід до 23 грудня 2024 року

Микола Тищенку на судовому засідання. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Києві суд продовжив запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку. Цілодобовий домашній арешт триватиме до 23 грудня 2024 року.

Про це повідомляє канал Київ24 у п'ятницю, 15 листопада.

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Тищенку подовжили домашній арешт

Народному депутату Миколі Тищенку суд подовжив цілодобовий домашній арешт. Він триватиме до 23 грудня цього року.

Зазначається, що суд мав розглянути це питання ще вчора, проте винесення рішення було перенесено через низку клопотань адвоката Тищенка.

Тищенко в суді

Під час свого виступу на учорашньому судовому засіданні нардеп звернувся до судді, назвавши його "своїм кумом".

"Іноді вони кажуть, що ми з вами перебуваємо у родинних зв’язках. Вони кажуть, що ми куми. Тобто ви — мій кум", — заявив Тищенко.

Він зазначив, що не хоче, щоб його та суддю підозрювали у "кумівстві" чи будь-яких інших родинних зв’язках. Крім того, Тищенко закликав своїх адвокатів повністю захищати його честь і гідність.

Втім, журналістам Тищенко так і не пояснив, звідки в нього інформація про кумівство із суддею.

Нагадаємо, що 20 червня чоловіки у військовій формі, які виявилися охоронцями Тищенка, напали на добровольця та колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова.

Після цього Генеральний прокурор України оголосив підозру народному депутату Миколі Тищенку за події у Дніпрі, де колишнього військовослужбовця незаконно позбавили волі за його вказівкою.