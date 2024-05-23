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Суд рассматривал продолжение меры пресечения судье Тандыру — детали

23 мая 2024 19:53
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Киеве 23 мая суд рассматривал дело о ДТП с участием Тандыра
Алексей Тандыр во время суда. Фото: Суспільне
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Святошинский районный суд Киева в четверг, 23 мая, рассматривал продолжение меры пресечения судье Алексею Тандыру. Год назад он совершил смертельное ДТП, в результате которого погиб военнослужащий Нацгвардии.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram.

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Суд Киева продлил срок действия меры пресечения судье Алексею Тандыру. Он будет находиться под стражей без возможности внесения залога еще два месяца — до 21 июля 2024 года включительно.

Отметим, что судью обвиняют в совершении смертельного ДТП из-за нарушения правил дорожного движения в мае 2023 года, что повлекло смерть.

Так, 25 мая 2023 года он совершил наезд на военнослужащего Нацгвардии, в результате чего потерпевший погиб на месте. Следствие установило, что судья находился в состоянии алкогольного опьянения.

"В августе 2023 года досудебное расследование уголовного производства было завершено, дело находится на рассмотрении суда", — добавили в прокуратуре.

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Скриншот поста прокуратуры

Ранее судья Тандыр получил прибавки к зарплате, пока был в СИЗО. Он получал около 100 тыс. гривен каждые два месяца.

Также мы писали, что Высший совет правосудия применил к судье Алексею Тандыру дисциплинарное взыскание в виде увольнения с должности.

Кроме того, Центр противодействия коррупции обнародовал видео первых минут после ДТП с участием Тандыра. Оно было снято на нагрудную камеру коллеги погибшего нацгвардейца.

ДТП
Киев
суд
смерть
полиция
Тандыр

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