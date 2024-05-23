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Суд розглядав продовження запобіжного заходу судді Тандиру — деталі

23 травня 2024 19:53
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Києві 23 травня суд розглядав справу про ДТП за участі Тандира
Олексій Тандир під час суду. Фото: Суспільне
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Святошинський районний суд Києва у четвер, 23 травня, розглядав продовження запобіжного заходу судді Олексію Тандиру. Рік тому він скоїв смертельну ДТП, внаслідок якої загинув військовослужбовець Нацгвардії. 

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram.

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Суд Києва продовжив термін дії запобіжного заходу судді Олексію Тандиру. Він перебуватиме під вартою без можливості внесення застави ще два місяці — до 21 липня 2024 року включно.

Зазначимо, що суддю звинувачують у вчиненні смертельної ДТП через порушення правил дорожнього руху у травні 2023 року, що спричинило смерть.

Так, 25 травня 2023 року він скоїв наїзд на військовослужбовця Нацгвардії, внаслідок чого потерпілий загинув на місці. Слідство встановило, що суддя перебував у стані алкогольного сп’яніння.

"У серпні 2023 року досудове розслідування кримінального провадження було завершено, справа перебуває на розгляді суду", — додали в прокуратурі.

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Скриншот допису прокуратури

Раніше суддя Тандир отримав надбавки до зарплати, поки був у СІЗО. Він отримував близько 100 тис. гривень кожних два місяці.

Також ми писали, що Вища рада правосуддя застосувала до судді Олексія Тандира дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення з посади. 

Крім того, Центр протидії корупції оприлюднив відео перших хвилин після ДТП за участі Тандира. Воно було зняте на нагрудну камеру колеги загиблого нацгвардійця.

ДТП
Київ
суд
смерть
поліція
Тандир

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