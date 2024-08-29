Дело Коломойского – суд назначил залог за олигарха в размере 1,8 миллиарда гривен

Игорь Коломойский в здании суда. Фото: УНИАН

В Киеве Шевченковский районный суд удовлетворил ходатайство прокурора об изменении меры пресечения Игорю Коломойскому. Содержание под стражей ему заменили на залог в размере 1 877 360 000 гривен.

Об этом стало известно из трансляции суда в четверг, 29 августа.

Читайте также:

Изменение меры пресечения Коломойскому

"В связи с тем, что предельный срок содержания под стражей в рамках досудебного расследования в рамках уголовного производства истекает 2 сентября 2024 года, считаем, что необходимо изменить эту меру пресечения. Считаем, что те риски, которые были установлены по предварительным постановлениям следователями судьями, продолжают существовать", — заявил во время заседания прокурор.

Сторона обвинения отметила, что главным риском является попытка обвиняемого скрыться от судебных органов после выхода на свободу.

Позиция защиты

В свою очередь сторона защиты отметила, что обвинение не предоставило ни одного документа, подтверждающего, что Коломойский давал кому-то соответствующие указания или координировал какие-либо действия.

Также адвокаты обратили внимание на размер залога, который сторона обвинения просит внести за Игоря Коломойского. Он был назван непомерным в понимании действующего законодательства.

Кроме того, сторона защиты подчеркнула, что в течение года Игорь Коломойский был под стражей и не вносил залог. Это, считают адвокаты, свидетельствует о том, что сумма залога непомерна для украинского бизнесмена. Они считают, что он может ее внести и на этот раз.

На вопрос судьи, какой уровень залога Игорь Коломойский считает целесообразным, бизнесмен ответил, что не видит целесообразности внесения залога вообще.

Выслушав аргументы стороны обвинения и защиты, судья принял решение удовлетворить ходатайство прокурора о залоге в размере более 1,8 миллиона гривен.