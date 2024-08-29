Справа Коломойського — суд призначив заставу за олігарха у розмірі 1,8 мільярди гривень

Ігор Коломойський в будівлі суду. Фото: УНІАН

У Києві Шевченківський районний суд задовольнив клопотання прокурора про зміну запобіжного заходу Ігорю Коломойському. Тримання під вартою йому замінили на заставу у розмірі 1 877 360 000 гривень.

Про це стало відомо з трансляції суду у четвер, 29 серпня.

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Зміна запобіжного заходу Коломойському

"У зв'язку із тим, що граничний термін тримання під вартою в межах досудового розслідування в межах кримінального провадження спливає 2 вересня 2024 року, вважаємо, що необхідно змінити цей запобіжний захід. Вважаємо, що ті ризики, які були встановлені за попередніми ухвалами слідчими суддями продовжують існувати", — заявив під час засідання прокурор.

Сторона обвинувачення зазначила, що головним ризиком є спроби обвинувачуваного сховатися від судових органів після виходу на волю.

Позиція захисту

У свою чергу сторона захисту зазначила, що обвинувачення не надало жодного документа, який підтверджував би, що Коломойський давав комусь відповідні вказівки або координував якісь дії.

Також адвокати звернули увагу на розмір застави, яку сторона обвинувачення просить внести за Ігоря Коломойського. Його було названо непомірним в розумінні чинного законодавства.

Окрім того, сторона захисту наголосила, що протягом року Ігор Коломойський перебував під вартою і не вносив заставу. Це, вважають адвокати, свідчить про те, що сума застави є непомірною для українського бізнесмена. Вони вважають, що він спроможний її внести й цього разу.

На запитання судді, який рівень застави Ігор Коломойський вважає доцільним, бізнесмен відповів, що не бачить доцільності внесення застави взагалі.

Вислухавши аргументи сторони обвинувачення та захисту, суддя ухвалив рішення задовольнити клопотання прокурора про заставу у розмірі більше ніж 1,8 мільйона гривень.