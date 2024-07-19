Игорь Коломойский остается за решеткой

Суд принял решение по делу Коломойского — останется ли бизнесмен под стражей
В Киеве Шевченковский суд продлил пребывание под стражей бизнесмена Игоря Коломойского. Он будет находиться под арестом следующие 47 дней, то есть до 2 сентября 2024 года.
Об этом сообщает Informator.ua в пятницу, 19 февраля.
Коломойский будет находиться за решеткой
Судьи отклонили ходатайство стороны защиты на выход под личные поруки для Коломойского.
С другой стороны, судьи удовлетворили ходатайство детектива о продлении сроков содержания под стражей для бизнесмена. Также суд определил Коломойский залог в размере 650 тысяч прожиточных минимумов.
"Продление срока содержания под стражей подозреваемого Коломойского определить сроком на 47 дней, то есть до 2 сентября 2024 года. Определить Коломойскому размер залога в размере 650 тысяч размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц", — говорится в сообщении суда.
Если залог будет внесен
В случае внесения залога, у Коломойского будет ряд обязательств. Бизнесмен не сможет, например, покидать место жительства. Также Коломойский обязуется:
- являться в суд по вызову в рамках данного уголовного производства.
- не покидать населенный пункт места жительства без предварительного разрешения детектива, прокурора или суда.
- сообщать детективам о любых изменениях места жительства или контактных данных.
- избегать внепроцессуальных контактов с лицами, являющимися свидетелями по этому делу.
- сдать на хранение соответствующим органам государственной власти свои паспорта и другие документы, дающие право на выезд за границу.
Напомним, 8 мая Коломойскому сообщили о еще одном подозрении - организации заказного убийства.
Как известно, олигарх еще с сентября 2023 находится в изоляторе Службы безопасности Украины по подозрению в мошенничестве и легализации имущества.
Читайте Новини.LIVE!