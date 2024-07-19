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Суд принял решение по делу Коломойского — останется ли бизнесмен под стражей

19 июля 2024 21:01
Дмитрий Галушка - Редактор
Игорь Коломойский остается за решеткой
Игорь Коломойский в зале суда. Фото: Играть
Дмитрий Галушка - Редактор

В Киеве Шевченковский суд продлил пребывание под стражей бизнесмена Игоря Коломойского. Он будет находиться под арестом следующие 47 дней, то есть до 2 сентября 2024 года.

Об этом сообщает Informator.ua в пятницу, 19 февраля.

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Судьи отклонили ходатайство стороны защиты на выход под личные поруки для Коломойского.

С другой стороны, судьи удовлетворили ходатайство детектива о продлении сроков содержания под стражей для бизнесмена. Также суд определил Коломойский залог в размере 650 тысяч прожиточных минимумов.

"Продление срока содержания под стражей подозреваемого Коломойского определить сроком на 47 дней, то есть до 2 сентября 2024 года. Определить Коломойскому размер залога в размере 650 тысяч размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц", — говорится в сообщении суда.

Если залог будет внесен

В случае внесения залога, у Коломойского будет ряд обязательств. Бизнесмен не сможет, например, покидать место жительства. Также Коломойский обязуется:

  • являться в суд по вызову в рамках данного уголовного производства.
  • не покидать населенный пункт места жительства без предварительного разрешения детектива, прокурора или суда.
  • сообщать детективам о любых изменениях места жительства или контактных данных.
  • избегать внепроцессуальных контактов с лицами, являющимися свидетелями по этому делу.
  • сдать на хранение соответствующим органам государственной власти свои паспорта и другие документы, дающие право на выезд за границу.

Напомним, 8 мая Коломойскому сообщили о еще одном подозрении - организации заказного убийства.

Как известно, олигарх еще с сентября 2023 находится в изоляторе Службы безопасности Украины по подозрению в мошенничестве и легализации имущества.

Киев суд Игорь Коломойский Украина залог

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