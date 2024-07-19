Игорь Коломойский остается за решеткой

Игорь Коломойский в зале суда. Фото: Играть

В Киеве Шевченковский суд продлил пребывание под стражей бизнесмена Игоря Коломойского. Он будет находиться под арестом следующие 47 дней, то есть до 2 сентября 2024 года.

Об этом сообщает Informator.ua в пятницу, 19 февраля.

Читайте также:

Коломойский будет находиться за решеткой

Судьи отклонили ходатайство стороны защиты на выход под личные поруки для Коломойского.

С другой стороны, судьи удовлетворили ходатайство детектива о продлении сроков содержания под стражей для бизнесмена. Также суд определил Коломойский залог в размере 650 тысяч прожиточных минимумов.

"Продление срока содержания под стражей подозреваемого Коломойского определить сроком на 47 дней, то есть до 2 сентября 2024 года. Определить Коломойскому размер залога в размере 650 тысяч размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц", — говорится в сообщении суда.

Если залог будет внесен

В случае внесения залога, у Коломойского будет ряд обязательств. Бизнесмен не сможет, например, покидать место жительства. Также Коломойский обязуется:

являться в суд по вызову в рамках данного уголовного производства.

не покидать населенный пункт места жительства без предварительного разрешения детектива, прокурора или суда.

сообщать детективам о любых изменениях места жительства или контактных данных.

избегать внепроцессуальных контактов с лицами, являющимися свидетелями по этому делу.

сдать на хранение соответствующим органам государственной власти свои паспорта и другие документы, дающие право на выезд за границу.

Напомним, 8 мая Коломойскому сообщили о еще одном подозрении - организации заказного убийства.

Как известно, олигарх еще с сентября 2023 находится в изоляторе Службы безопасности Украины по подозрению в мошенничестве и легализации имущества.