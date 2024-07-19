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Суд ухвалив рішення у справі Коломойського — чи залишиться бізнесмен під вартою

19 липня 2024 21:01
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Ігор Коломойський лишається за гратами
Ігор Коломойський в залі суду. Фото: Грати
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

У Києві Шевченківський суд продовжив перебування під вартою бізнесмена Ігоря Коломойського. Він перебуватиме під арештом наступні 47 днів, тобто до 2 вересня 2024 року.

Про це повідомляє Informator.ua у п'ятницю, 19 липня.

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Судді відхилили клопотання сторони захисту на вихід під особисті поруки для Коломойського.

З іншого боку, судді задовольнили клопотання детектива про продовження термінів перебування під вартою для бізнесмена. Також суд визначив Коломойському заставу у розмірі 650 тисяч прожиткових мінімумів. 

"Продовження строку тримання під вартою підозрюваного Коломойського визначити терміном на 47 днів, тобто до 2 вересня 2024 року. Визначити Коломойському розмір застави у розмірі 650 тисяч розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб", — говориться у повідомленні суду. 

Якщо заставу буде внесено

У випадку внесення застави, Коломойський матиме ряд зобов'язань. Бізнесмен не зможе, приміром, покидати місце проживання. Також Коломойський зобов'язується:

  • з'являтися до суду за викликом у рамках даного кримінального провадження.
  • не покидати населений пункт місця проживання без попереднього дозволу детектива, прокурора або суду.
  • повідомляти детективів про будь-які зміни місця проживання чи контактних даних.
  • уникати позапроцесуальних контактів з особами, які є свідками у цій справі.
  • здати на зберігання відповідним органам державної влади свої паспорти та інші документи, що дають право на виїзд за кордон.

Нагадаємо, 8 травня Коломойському повідомили про ще одну підозру — організацію замовного вбивства.

Як відомо, олігарх ще з вересня 2023 року перебуває в ізоляторі Служби безпеки України за підозрою у шахрайстві та легалізації майна.

Київ суд Ігор Коломойський Україна застава

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