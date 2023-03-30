Суд отклонил иск УПЦ МП по заповеднику "Киево-Печерская лавра": детали

УПЦ МП

Сегодня, 30 марта, суд отказал в обеспечении иска Украинской православной церкви московского патриархата по заповеднику "Киево-Печерская лавра". УПЦ МП настаивала не допустить ее выдворения с территории Лавры.

Об этом говорится в решении Хозяйственного суда Киева, передает министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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"Суд отказал в обеспечении иска по делу №910/4552/23 от УПЦ к Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" о признании недействительной сделки по одностороннему отказу договора, применению последствий недействительности расторжения Договора № 2 от 19 июля 2013 года организацией культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся государственной собственностью", — говорится в сообщении.

Постановление вступает в законную силу с момента его подписания.

Напомним, представители Украинской православной церкви МП должны покинуть территорию и помещение Киево-Печерской Лавры не позднее 29 марта. Заповедник расторг договор аренды из-за нарушения его условий. Договор давал возможность УПЦ МП пользоваться культовыми зданиями Лавры, являющейся государственной собственностью. Однако наместник Лавры митрополит Павел заверил: никто не собирается уходить из заповедника, "потому что нет на основе чего".

Также мы писали, сегодня, 30 марта, священники препятствовали работе и угрожали комиссии по приему - передаче государственного имущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Из-за этих действий сегодня работу комиссия не начала.