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Суд відхилив позов УПЦ МП щодо заповідника "Києво-Печерська лавра": деталі

30 березня 2023 19:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
УПЦ МП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 30 березня, суд відмовив у забезпеченні позову Української православної церкви московського патріархату щодо заповідника "Києво-Печерська лавра". УПЦ МП наполягала не допустити її виселення з території Лаври.

Про це йдеться в ухвалі Господарського суду Києва, передає міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

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Деталі

"Суд відмовив у забезпеченні позову по справі №910/4552/23 від УПЦ до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" про визнання недійсним правочину щодо односторонньої відмови договору, застосування наслідків недійсності розірвання Договору № 2 від 19 липня 2013 року про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю", — йдеться у повідомленні.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання.

Нагадаємо, представники Української православної церкви МП мають залишити територію та приміщення Києво-Печерської Лаври не пізніше 29 березня. Заповідник розірвав договір оренди через порушення його умов. Договір давав змогу УПЦ МП користуватися культовими будівлями Лаври, що є державною власністю. Однак намісник Лаври митрополит Павло запевнив: ніхто не збирається йти із заповідника, "бо немає на основі чого".

Також ми писали, сьогодні, 30 березня, священники перешкоджали роботі та погрожували комісії з приймання — передачі державного майна Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Через ці дії сьогодні роботу комісія не почала.

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