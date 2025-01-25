Мэра Ирпеня отправили под стражу — в чем дело

Городской голова Ирпеня Александр Маркушин в зале суда. Фото: Суспільне

Городского голову Ирпеня Александра Маркушина взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн. Кроме того, его отстранили от работы до 22 марта.

Об этом сообщает "Суспільне" в пятницу, 24 января.

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Политика подозревают в том, что в 2022 году он выезжал за границу якобы не за помощью военным, а чтобы увидеть своего двухлетнего сына. Сам Маркушин считает, что его дело "заполитизированное и заказное".

"Я выехал за границу на несколько дней после разрешения КОВА, вернулся, привез два дрона и увидел сына. Областная полиция рассматривала это дело два месяца и ничего не нашла, а ГБР "нарисовало" подозрение за два дня", — отметил Маркушин.

Прокурор в суде отметил, что Маркушин не предоставлял никаких документов, подтверждающих волонтерскую деятельность за рубежом. Суд избрал мэру Ирпеня меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 марта 2025 года с возможностью внести залог 30 млн гривен. Маркушин заявил, что будет обжаловать решение суда.

Мер Ирпеня также написал пост в Facebook, в котором пояснил, что является единственным опекуном сына, ведь женщина умерла через месяц после родов. Также он добавил, что в то время не виделся с сыном полгода, с тех пор как мальчика вывезли за границу после начала войны.

"Имею право выехать к сыну без каких-либо дополнительных разрешений, но знал, что вернусь с помощью, поэтому оформился официально", — написал городской голова в Facebook.

Пост Александра Маркушина. Фото: скриншот

Напомним, суд взял под стражу бывшего командующего ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина. Его подозревают в халатности, из-за которой оккупанты захватили часть территории Харьковщины.

Рассмотрение дела по обвинению бывшего начальника полиции Одесской области отложили. Такое решение принял Высший антикоррупционный суд. Речь идет о Дмитрии Головине, который с сообщниками завладел контрабандой.