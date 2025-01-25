Мера Ірпеня відправили під варту — в чому справа

Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин в залі суду. Фото: Суспільне

Міського голову Ірпеня Олександра Маркушина взяли під варту з можливістю внесення застави у розмірі 30 млн грн. Крім того, його відсторонили від роботи до 22 березня.

Про це повідомляє "Суспільне" у п'ятницю, 24 січня.

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Політика підозрюють в тому, що у 2022 році він виїжджав за кордон нібито не за допомогою військовим, а щоб побачити свого дворічного сина. Сам Маркушин вважає, що його справа "заполітизована і замовна".

"Я виїхав за кордон на декілька днів після дозволу КОВА, повернувся, привіз два дрони та побачив сина. Обласна поліція роздивлялась цю справу два місяці і нічого не знайшла, а ДБР "намалювали" підозру за два дні", — зазначив Маркушин.

Прокурор в суді наголосив, що Маркушин не надавав жодних документів, які підтверджують волонтерську діяльність за кордоном. Суд обрав меру Ірпеня запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 22 березня 2025 року з можливістю внести заставу 30 млн гривень. Маркушин заявив, що буде оскаржувати рішення суду.

Мер Ірпеня також написав пост у Facebook, в якому пояснив, що є єдиним опікуном сина, адже жінка померла через місяць після пологів. Також він додав, що на той час не бачився з сином пів року, відколи хлопчика вивезли за кордон після початку війни.

"Маю право виїхати до сина без будь-яких додаткових дозволів, але знав, що повернусь із допомогою, тож оформився офіційно", — написав міський голова у Facebook.

Пост Олександра Маркушина. Фото: скриншот

Нагадаємо, суд взяв під варту колишнього командувача ОТУ "Харків" Юрія Галушкіна. Його підозрюють у недбалості, через яку окупанти захопили частину території Харківщини.

Розгляд справи за обвинуваченням колишнього начальника поліції Одеської області відклали. Таке рішення прийняв Вищий антикорупційний суд. Йдеться про Дмитра Головіна, який зі спільниками заволодів контрабандою.