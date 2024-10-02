В Киеве из-за суда запретили застройку Венецианского и Труханового островов

Суд запретил застройку островов Труханов и Венецианский в Киеве
Специализированная экологическая прокуратура добилась через суд запрета застройки островов Труханов и Венецианского в Киеве. Теперь они будут находиться под охраной.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора в понедельник, 30 сентября.
Труханов и Венецианский острова будут охраняться
В суде упразднили неправомерно установленные водоохранные зоны и стометровые прибрежные защитные полосы на островах Труханов и Венецианский в Киеве. Таким образом, территория островов станет прибрежной защитной полосой, которая будет иметь строгий режим ограничения хозяйственной деятельности.
Хозяйственный суд города Киева согласился с прокурорами, что согласно нормам земельного и водного законодательства вся территория островов Труханов и Венецианский должна охраняться.
"Установление водоохранной зоны искусственно упрощало охранный режим территории водных объектов, в частности, предусматривало возможность капитальной застройки. А стометровая прибрежная защитная полоса создавала ложное представление об отсутствии этого охранного статуса на другой территории", — пояснили в прокуратуре.
Напомним, на Черниговщине уклоняющийся судился за то, что его хотели мобилизовать, потому что считает, что воевать должны только те, кто имеет военное образование.
Также в суде выбирали наказание для отца ребенка с инвалидностью, который не желал мобилизоваться.
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