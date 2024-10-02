У Києві через суд заборонили забудову Венеціанського та Труханового островів

Труханів острів в Києві. Фото: Wikimedia Commons

Спеціалізована екологічна прокуратура домоглася через суд заборони забудови островів Труханів і Венеціанський, що у Києві. Відтепер вони перебуватимуть під охороною.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора у понеділок, 30 вересня.

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Труханів та Венеціанський острови будуть під охороною

У суді скасували неправомірно встановлені водоохоронні зони і стометрові прибережні захисні смуги на островах Труханів і Венеціанський у Києві. Таким чином територія островів стане прибережною захисною смугою, яка матиме суворий режим обмеження господарської діяльності.

Господарський суд міста Києва погодився з прокурорами, що згідно норм земельного і водного законодавства уся територія островів Труханів та Венеціанський має охоронятися.

"Встановлення водоохоронної зони штучно спрощувало охоронний режим території водних об’єктів, зокрема передбачало можливість капітальної забудови. А стометрова прибережна захисна смуга створювала хибне уявлення про відсутність цього охоронного статусу на іншій території", — пояснили у прокуратурі.

Нагадаємо, на Чернігівщині ухилянт судився за те, що його хотіли мобілізувати, бо вважає, що воювати мають лише ті, хто має військову освіту.

Також у суді обирали покарання для батька дитини з інвалідністю, який не бажав мобілізуватися.