Суд оставил под стражей фигурантов, которые убили военного в Киеве

Медики на месте убийства военного в Киеве. Фото: Киевская городская прокуратура

Киевский суд оставил под стражей фигурантов, которые убили добровольца ДФТГ. Преступление было совершено с применением насилия.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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"При участии прокурора Голосеевской окружной прокуратуры г. Киева в Голосеевском районном суде г. Киева состоялось очередное заседание по делу об умышленном убийстве 34-летнего военнослужащего, совершенного из хулиганских побуждений и хулиганства, сопровождавшегося особой дерзостью, совершенного группой лиц, с применением огнестрельного оружия", — говорится в сообщении.

В ходе заседания суд в Киеве исследовал письменные доказательства стороны обвинения. На скамье подсудимых трое фигурантов. Все они находятся под стражей.

Задержанные фигуранты. Фото: Киевская городская прокуратура

В прокуратуре рассказали, что одному из них инкриминировано умышленное убийство, совершенное по хулиганским мотивам (п. 7 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Другим — хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия, группой лиц (ч. 4 ст. 296 УК Украины).

Во время судебного разбирательства сторона защиты заявила ходатайство об изменении мер пресечения двум обвиняемым в хулиганстве с содержания под стражей на более мягкие, не связанные с содержанием в СИЗО.

Прокуратура возражала против удовлетворения таких ходатайств, ведь преступление было совершено с применением насилия.

"Рассмотрев доводы сторон, суд постановил отказать в удовлетворении ходатайств об изменении меры пресечения. Обвиняемые оставлены под стражей", — говорится в сообщении.

Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в октябре 2022 года в Киеве в результате конфликта двух водителей убили военного Алексея Щербину. Мужчину избили, а затем в него выстрелили.

Также мы писали, что Алексея Щербину застрелили из-за замечания за паркоместо прямо под подъездом.