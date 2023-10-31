Суд залишив під вартою фігурантів, які вбили військового у Києві

Медики на місці вбивства військового у Києві. Фото: Київська міська прокуратура

Київський суд залишив під вартою фігурантів, які вбили добровольця ДФТГ. Злочин був вчинений із застосуванням насильства.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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"За участі прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва в Голосіївському районному суді м. Києва відбулося чергове засідання у справі щодо умисного вбивства 34-річного військовослужбовця, вчиненого з хуліганських мотивів та хуліганства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, вчиненого групою осіб із застосуванням вогнепальної зброї", — йдеться у повідомленні.

Під час засідання суд у Києві досліджував письмові докази сторони обвинувачення. На лаві підсудних троє фігурантів. Всі вони перебувають під вартою.

Затримані фігуранти. Фото: Київська міська прокуратура

У прокуратурі розповіли, що одному з них інкриміновано умисне вбивство, вчинене з хуліганських мотивів (п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України). Іншим — хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї, групою осіб (ч. 4 ст. 296 КК України).

Під час судового розгляду сторона захисту заявила клопотання про зміну запобіжних заходів двом обвинуваченим у хуліганстві з тримання під вартою на більш м’які, не пов'язані з утриманням у СІЗО.

Прокуратура заперечувала проти задоволення таких клопотань, адже злочин був вчинений із застосуванням насильства.

"Розглянувши доводи сторін, суд ухвалив відмовити у задоволенні клопотань про зміну запобіжних заходів. Обвинувачених залишено під вартою", — йдеться у повідомленні.

Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, в жовтні 2022 року в Києві внаслідок конфлікту двох водіїв убили військового Олексія Щербину. Чоловіка побили, а потім у нього вистрелили.

Також ми писали, що Олексія Щербину застрелили через зауваження за паркомісце просто під під’їздом.