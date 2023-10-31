Суд залишив під вартою фігурантів, які вбили військового у Києві
Київський суд залишив під вартою фігурантів, які вбили добровольця ДФТГ. Злочин був вчинений із застосуванням насильства.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
Суд над вбивцями
"За участі прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва в Голосіївському районному суді м. Києва відбулося чергове засідання у справі щодо умисного вбивства 34-річного військовослужбовця, вчиненого з хуліганських мотивів та хуліганства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, вчиненого групою осіб із застосуванням вогнепальної зброї", — йдеться у повідомленні.
Під час засідання суд у Києві досліджував письмові докази сторони обвинувачення. На лаві підсудних троє фігурантів. Всі вони перебувають під вартою.
У прокуратурі розповіли, що одному з них інкриміновано умисне вбивство, вчинене з хуліганських мотивів (п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України). Іншим — хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї, групою осіб (ч. 4 ст. 296 КК України).
Під час судового розгляду сторона захисту заявила клопотання про зміну запобіжних заходів двом обвинуваченим у хуліганстві з тримання під вартою на більш м’які, не пов'язані з утриманням у СІЗО.
Прокуратура заперечувала проти задоволення таких клопотань, адже злочин був вчинений із застосуванням насильства.
"Розглянувши доводи сторін, суд ухвалив відмовити у задоволенні клопотань про зміну запобіжних заходів. Обвинувачених залишено під вартою", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в жовтні 2022 року в Києві внаслідок конфлікту двох водіїв убили військового Олексія Щербину. Чоловіка побили, а потім у нього вистрелили.
Також ми писали, що Олексія Щербину застрелили через зауваження за паркомісце просто під під’їздом.
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