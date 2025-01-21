Макса Назарова взяли под стражу на 60 суток с залогом 12 млн грн

Журналист Макс Назаров в зале суда. Фото: Радио Свобода

Соломянский районный суд Киева во вторник, 21 декабря, принял решение о мере пресечения для журналиста, экс-ведущего подсанкционных телеканалов "Наш" и NewsOne Макса Назарова (Назара Диордицы). Его оставили под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 12 миллионов гривен.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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Суд частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения, которая настаивала на содержании под стражей без права внесения залога. Зато защита предлагала более мягкие меры — личное обязательство или домашний арест.

Макс Назаров назвал решение суда несправедливым и заявил, что будет обжаловать его. В своем выступлении он подчеркнул, что "ни разу не изменял Украине, своим принципам или Конституции". Он также подчеркнул, что во время полномасштабного вторжения "оставался на территории Украины и работал на ее благо".

Журналист заявил, что не несет ответственности за слова гостей в эфире. Также в комментарии представителям прессы Назаров отметил, что "никак" не относится к Евгению Мураеву, бывшему владельцу телеканалов "Наш" и NewsOne, но из "уважения к прошлому" воздержался от каких-либо заявлений о нем.

Напомним, в субботу, 18 января, СБУ сообщила об объявлении подозрения Максиму Назарову в антиукраинской деятельности.

Тем временем в Одесской области продлили рассмотрение дела в отношении мэра Белгород-Днестровска Виталия Граждана, который якобы организовал нападение на совладелицу базы отдыха.