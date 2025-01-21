Макса Назарова взяли під варту на 60 діб із заставою 12 млн грн

Журналіст Макс Назаров у залі суду. Фото: Радіо Свобода

Солом’янський районний суд Києва у вівторок, 21 грудня, ухвалив рішення щодо запобіжного заходу для журналіста, ексведучого підсанкційних телеканалів "Наш" і NewsOne Макса Назарова (Назара Діордіци). Його залишили під вартою на 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 12 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

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Суд частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення, яка наполягала на триманні під вартою без права внесення застави. Натомість захист пропонував м’якші заходи – особисте зобов’язання або домашній арешт.

Макс Назаров назвав рішення суду несправедливим і заявив, що оскаржуватиме його. У своєму виступі він наголосив, що "жодного разу не зраджував Україні, своїм принципам чи Конституції". Він також підкреслив, що під час повномасштабного вторгнення "залишався на території України та працював на її благо".

Журналіст заявив, що не несе відповідальності за слова гостей в ефірі. Також у коментарі представникам преси Назаров зазначив, що "ніяк" не ставиться до Євгена Мураєва, колишнього власника телеканалів "Наш" і NewsOne, але з "поваги до минулого" утримався від будь-яких заяв про нього.

Нагадаємо, у суботу, 18 січня, СБУ повідомила про оголошення підозри Максиму Назарову в антиукраїнській діяльності.

Тим часом в Одеській області подовжили розгляд справи щодо мера Білгород-Дністровська Віталія Граждана, який нібито організував напад на співвласницю бази відпочинку.