Киевлянин оправдывал РФ — суд заставил его читать книги

Молоток судьи. Фото: Pexels

В Киеве судили мужчину за оправдание вооруженной агрессии России. Мужчина распространял сообщения в поддержку РФ во время переписки в Telegram.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Во время переписки в Telegram мужчина распространил информацию о том, что якобы "украинские фашисты напали на русское население в 2014 году". Суд отметил, что указанная публикация оправдывает, признает правомерной и отрицает вооруженную агрессию РФ против Украины.

Допрошенный в судебном заседании обвиняемый свою вину в совершении уголовных преступлений признал в полном объеме. Мужчина отметил, что в содеянном искренне раскаивается. Суд расценил это как смягчающее обстоятельство.

Приговор суда

Мужчину признали виновным в оправдании вооруженной агрессии России. Ему назначили наказание в виде трех лет испытательного срока. Кроме того, суд обязал мужчину прочитать книги украинских ветеранов, историков, писателей и российских оппозиционеров, а также сдать письменное описание каждой из них:

"И ангел с автоматом на плече", автор — Леонид Даценко;

"Украина в эпоху гибридных вызовов", автор — Лариса Якубова;

"Украина в эпоху войномира", автор — Юрий Щербак;

"Зима приближается", автор — Гари Каспаров;

"Изоляция", авторы — Ирина Вовк, Дарья Бура;

"На щите", автор — Ирина Вовк;

"Воспоминания семьи погибших", автор — Ирина Вовк;

"Донецкий аэропорт", автор — Ирина Вовк;

"Иловайск", автор — Евгений Положий;

пьеса "Хлебное перемирие", автор — Сергей Жадан.

Напомним, ранее в Хмельницком судили россиянку за оправдание действий РФ. Женщину посадили на пять лет и решили конфисковать имущество.

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