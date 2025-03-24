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Суд заставил читать книги о войне киевлянина из-за поддержки РФ

24 марта 2025 08:02
Ольга Антоновская - редактор
Киевлянин оправдывал РФ — суд заставил его читать книги
Молоток судьи. Фото: Pexels
Ольга Антоновская - редактор

В Киеве судили мужчину за оправдание вооруженной агрессии России. Мужчина распространял сообщения в поддержку РФ во время переписки в Telegram.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Во время переписки в Telegram мужчина распространил информацию о том, что якобы "украинские фашисты напали на русское население в 2014 году". Суд отметил, что указанная публикация оправдывает, признает правомерной и отрицает вооруженную агрессию РФ против Украины.

Допрошенный в судебном заседании обвиняемый свою вину в совершении уголовных преступлений признал в полном объеме. Мужчина отметил, что в содеянном искренне раскаивается. Суд расценил это как смягчающее обстоятельство.

Приговор суда

Мужчину признали виновным в оправдании вооруженной агрессии России. Ему назначили наказание в виде трех лет испытательного срока. Кроме того, суд обязал мужчину прочитать книги украинских ветеранов, историков, писателей и российских оппозиционеров, а также сдать письменное описание каждой из них:

  • "И ангел с автоматом на плече", автор — Леонид Даценко;
  • "Украина в эпоху гибридных вызовов", автор — Лариса Якубова;
  • "Украина в эпоху войномира", автор — Юрий Щербак;
  • "Зима приближается", автор — Гари Каспаров;
  • "Изоляция", авторы — Ирина Вовк, Дарья Бура;
  • "На щите", автор — Ирина Вовк;
  • "Воспоминания семьи погибших", автор — Ирина Вовк;
  • "Донецкий аэропорт", автор — Ирина Вовк;
  • "Иловайск", автор — Евгений Положий;
  • пьеса "Хлебное перемирие", автор — Сергей Жадан.

Напомним, ранее в Хмельницком судили россиянку за оправдание действий РФ. Женщину посадили на пять лет и решили конфисковать имущество.

Также мы писали о том, что жителя Волынской области судили за блокирование ТЦК и нецензурную брань. Его признали виновным в мелком хулиганстве.

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