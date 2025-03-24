Киянин виправдовував РФ — суд змусив його читати книги

Молоток судді. Фото: Pexels

У Києві судили чоловіка за виправдовування збройної агресії Росії. Чоловік поширював дописи на підтримку РФ під час листування у Telegram.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Під час листування в Telegram чоловік поширив інформацію про те, що нібито "українські фашисти напали на російське населення у 2014 році". Суд зазначив, що зазначена публікація виправдовує, визнає правомірною та заперечує збройну агресію РФ проти України.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений свою провину у вчиненні кримінальних правопорушень визнав у повному обсязі. Чоловік зазначив, що у вчиненому щиро розкаюється. Суд розцінив це як пом'якшувальну обставину.

Вирок суду

Чоловіка визнали винуватим у виправдовуванні збройної агресії Росії. Йому призначили покарання у вигляді трьох років іспитового терміну. Крім того, суд зобов'язав чоловіка прочитати книги українських ветеранів, істориків, письменників та російських опозиціонерів, а також здати письмовий опис кожної з них:

"І янгол з автоматом на плечі", автор — Леонід Даценко;

"Україна в добу гібридних викликів", автор — Лариса Якубова;

"Україна в епоху війномиру", автор — Юрій Щербак;

"Зима наближається", автор — Гарі Каспаров;

"Ізоляція", автори — Ірина Вовк, Дар'я Бура;

"На щиті", автор — Ірина Вовк;

"Спогади родини загиблих", автор — Ірина Вовк;

"Донецький аеропорт", автор — Ірина Вовк;

"Іловайськ", автор — Євген Положій;

п'єса "Хлібне перемир'я", автор — Сергій Жадан.

Нагадаємо, раніше у Хмельницькому судили росіянку за виправдовування дій РФ. Жінку ув'язнили на п'ять років та вирішили конфіскувати майно.

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