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Суд обязал открыть дело против Гордона из-за скандала с военным на Крещатике

15 октября 2023 07:52
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Суд обязал открыть дело против Гордона из-за скандала с военным на Крещатике
Дмитрий Гордон во время конфликта с активистом. Фото: скриншот с видеотелеграмм-канала "Киевский движ"
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Стало известно, что Печерский районный суд Киева обязал возбудить уголовное дело против журналиста Дмитрия Гордона. Его обвиняют в оскорблениях военных на столичном Майдане.

Соответствующий документ был обнародован в соцсетях.

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"Обязать компетентных должностных лиц Печерского УП ГУ НП в городе Киев внести сведения в Единый реестр досудебных расследований по заявлению Колодинского Владимира Анатольевича от 13.09.2023 о совершении уголовного правонарушения и начать досудебное расследование", — говорится в сообщении.

Гордон обругал военных на Майдане
Жалоба в суд. Фото: соцсети

Следует отметить, что сам Дмитрий Гордон пока никак не комментировал данную жалобу. А до этого заявлял, что мужчины в военной форме, которые проводили акцию протеста на Майдане, не являются военными.

Что предшествовало

Напомним, 3 сентября известный интервьюер Дмитрий Гордон на Крещатике послал на**й мужчину в военной форме. Произошло это во время того, как активисты организовали выставку "украинских прокремлевских пропагандистов", где были выставлены картонные фигуры разных общественных деятелей.

Гордону эта выставка не понравилась и он демонтировал свой портрет. Между ним и военными возникла ссора.

Добавим, что военный патруль проверил украинских защитников, организовавших на Крещатике акцию, в скандал с которыми попал Дмитрий Гордон. Как оказалось, все участники оказались военными, обладающими правом одевать и носить форму.

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