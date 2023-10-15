Суд зобов'язав відкрити справу проти Гордона через скандал з військовим на Хрещатику

Дмитро Гордон під час конфлікту з активістом. Фото: скриншот з відео телеграм-каналу "Киевский движ"

Стало відомо, що Печерський районний суд Києва зобов'язав порушити кримінальну справу проти журналіста Дмитра Гордона. Його звинувачують в образах щодо військових на столичному Майдані.

Відповідний документ оприлюднили у соцмережах.

Читайте також:

Кримінальна справа проти Гордона

"Зобов'язати компетентних посадових осіб Печерського УП ГУ НП у м. Києві внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою Колодзінського Влодимира Анатолійовича від 13.09.2023 про вчинення кримінального правопорушення та розпочати досудове розслідування", — йдеться у документі.

Скарга до суду. Фото: соцмережі

Варто зазначити, що сам Дмитро Гордон поки ніяк не коментував дану скаргу. А до цього заявляв, що чоловіки у військовій формі, які проводили акцію протесту на Майдані, не є військовими.

Що передувало

Нагадаємо, 3 вересня відомий інтерв'юер Дмитро Гордон на Хрещатику послав на**й чоловіка у військовій формі. Сталося це під час того, як активісти організували виставку "українських прокремлівських пропагандистів", де було виставлено картонні фігури різних громадських діячів.

Гордону ця виставка не сподобалася, і він демонтував свій портрет. Між ним та військовими виникла сварка.

Додамо, що військовий патруль перевірив українських захисників, які організували на Хрещатику акцію, до скандалу з якими потрапив Дмитро Гордон. Як виявилося, усі учасники виявилися військовими, які мають право одягати та носити форму.