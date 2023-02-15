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Суд обязал снести "храм-МАФ" возле Десятинной церкви в Киеве

15 февраля 2023 14:56
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Суд обязал снести "храм-МАФ" возле Десятинной церкви в Киеве
"Храм-маф" расположен в зоне, где запрещено строительство
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Хозяйственный суд Киева обязал снести "храм-МАФ" на территории Музея истории Украины. Согласно решению суда, сооружение построили там незаконно.

Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

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"Иск Музея удовлетворен. Размещение этого сооружения на земельном участке музея противоречит его целевому использованию", — отметил министр.

По его словам, это нарушает требования пункта "а" части 1 ст. 91 Земельного кодекса, которая предусматривает, что любое здание должно использоваться по целевому назначению.

Также Ткаченко напомнил, что сам храм-маф расположен в буферной зоне памятников ЮНЕСКО, где запрещено новое строительство, а также он нарушает ансамбль исторического археологического комплекса Десятинная церковь.

Решение суда вступит в силу через 20 дней, если на него не подадут апелляцию.

Разрешение на строительство "храма-мафа" возле Десятинной церкви предоставил общине УПЦ МП в 2004 году глава музея Сергей Чайковский. В 2012 году община получила право собственности на здание, в то же время земля осталась во владении музея. В 2021 году музей подал иск с требованием снести храм на его территории.

Напомним, ранее в Одессе правоохранители открыли уголовное производство по факту незаконной приватизации кафедрального Спасо-Преображенского собора. Также отдельным делом будет рассматриваться безосновательное финансирование собора УПЦ МП из бюджета Одесской территориальной громады.

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