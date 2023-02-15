Суд зобов'язав знести "храм-МАФ" біля Десятинної церкви в Києві
Господарський суд Києва зобов'язав знести "храм-МАФ" на території Музею історії України. Відповідно до рішення суду, споруду збудували там незаконно.
Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.
-
В Херсоні залишаються 60 тисяч людей, місто обстрілюють щогодини: ситуація за добу
-
"Рішення президента": Резніков заявив, що залишається на посаді міністра оборони
-
Ярмоленко відмовився від переїзду до Туреччини: чи можливе повернення до "Динамо"
-
Провідний хірург із Італії допомагає лікувати поранених у Львові
-
Дипломування моряків: з’явились нові правила іспитів та отримання документів
-
Верховний суд унеможливив повернення ПриватБанку колишнім власникам: деталі
-
Данія та Нідерланди передумали надавати Україні танки Leopard 2, — Die Welt
-
Біллі Айліш взяла інтерв'ю у Лани Дель Рей для відомого глянцю: про що поспілкувалися
-
Перейшов на бік ворога: очільнику суду на Харківщині оголосили про підозру
-
Роман Яремчук проти колишнього клубу: анонс матчу 1/8 ЛЧ "Брюгге" — "Бенфіка"
Подробиці
"Позов Музею задоволено. Розміщення цієї споруди на земельній ділянці музею суперечить її цільовому використанню", — зазначив міністр.
За його словами, це порушує вимоги пункту "а" частини 1 ст. 91 Земельного кодексу, яка передбачає, що будь-яка будівля має використовуватися за цільовим призначенням.
Також Ткаченко нагадав, що сам "храм-маф" розташований в буферній зоні пам’яток ЮНЕСКО, де заборонене нове будівництво, а також він порушує ансамбль історичного археологічного комплексу "Десятинна церква".
Рішення суду набере чинності через 20 днів, якщо на нього не подадуть апеляцію.
Дозвіл на спорудження "храму-мафу" біля Десятинної церкви надав громаді УПЦ МП у 2004 році очільник музею Сергій Чайковський. У 2012 році громада отримала право власності на будівлю, водночас земля залишилася у володінні музею. У 2021 році музей подав позов з вимогою знести храм на його території.
Нагадаємо, раніше у Одесі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом незаконної приватизації кафедрального Спасо-Преображенського собору. Також окремою справою розглядатимуть безпідставне фінансування собору УПЦ МП з бюджету Одеської територіальної громади.