Суд зобов'язав знести "храм-МАФ" біля Десятинної церкви в Києві

"Храм-маф" розташований у зоні, де заборонене будівництво

Господарський суд Києва зобов'язав знести "храм-МАФ" на території Музею історії України. Відповідно до рішення суду, споруду збудували там незаконно.

Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

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"Позов Музею задоволено. Розміщення цієї споруди на земельній ділянці музею суперечить її цільовому використанню", — зазначив міністр.

За його словами, це порушує вимоги пункту "а" частини 1 ст. 91 Земельного кодексу, яка передбачає, що будь-яка будівля має використовуватися за цільовим призначенням.

Також Ткаченко нагадав, що сам "храм-маф" розташований в буферній зоні пам’яток ЮНЕСКО, де заборонене нове будівництво, а також він порушує ансамбль історичного археологічного комплексу "Десятинна церква".

Рішення суду набере чинності через 20 днів, якщо на нього не подадуть апеляцію.

Дозвіл на спорудження "храму-мафу" біля Десятинної церкви надав громаді УПЦ МП у 2004 році очільник музею Сергій Чайковський. У 2012 році громада отримала право власності на будівлю, водночас земля залишилася у володінні музею. У 2021 році музей подав позов з вимогою знести храм на його території.

Нагадаємо, раніше у Одесі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом незаконної приватизації кафедрального Спасо-Преображенського собору. Також окремою справою розглядатимуть безпідставне фінансування собору УПЦ МП з бюджету Одеської територіальної громади.