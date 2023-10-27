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Судье Тандыру, сбившему насмерть нацгвардейца, продлили арест

27 октября 2023 20:07
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Судье Тандыру, сбившему насмерть нацгвардейца, продлили арест
Экс-судья Алексей Тандыр. Фото: hromadske
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Сегодня, 27 октября, суд продлил арест еще на 60 суток для экс-судьи Алексея Тандыра. Его обвиняют в смерти нацгвардейца Вадима Бондаренко во время ДТП в мае на блокпосте.

Об этом сообщает Суспільне.

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Продлили арест на 60 суток

Решение о продлении меры пресечения принял Святошинский районный суд Киева.

Тандыр будет находиться под стражей до 25 декабря. Предыдущая мера пресечения действовала до 4 ноября.

Смертельное ДТП с нацгвардейцем

В ночь на 26 мая 2023 года чиновник сбил насмерть нацгвардейца на блокпосте в Киеве.

Позже стало известно, что он превысил скорость в 20 раз. Судья ехал на "Лексусе" со скоростью 100 км/ч. Однако, по правилам, скорость автомобиля не должна превышать 5 км/ч, поскольку он приближался к контрольно-пропускному пункту.

Кроме того, скандальный судья пытался сфальсифицировать экспертизу. Так, вместо мочи сдал на анализ воду и слюну.

Напомним, семья судьи Тандыра, отправляла помощь его жене, чтобы использовать этот факт в суде при рассмотрении вопроса об освобождении его из-под стражи.

Также мы писали ранее, что в Одесской области произошла авария, где подвыпивший водитель въехал в административное здание. Событие произошло в городе Кодыма Подольского района.

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