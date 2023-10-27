Судді Тандиру, який збив насмерть нацгвардійця, продовжили арешт
Сьогодні, 27 жовтня, суд продовжив арешт ще на 60 діб для екссудді Олексія Тандира. Його обвинувачують у смерті нацгвардійця Вадима Бондаренка під час ДТП у травні на блокпості.
Про це повідомляє Суспільне.
Продовжили арешт на 60 діб
Рішення щодо продовження запобіжного заходу ухвалив Святошинський районний суд Києва.
Тандир перебуватиме під вартою до 25 грудня. Попередній запобіжний захід бу чинний до 4 листопада.
Смертельне ДТП з нацгвардійцем
У ніч проти 26 травня 2023 року посадовець збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в Києві.
Пізніше стало відомо, що він перевищив швидкість у 20 разів. Суддя їхав на "Лексусі" зі швидкістю 100 км/год. Однак, за правилами, швидкість автомобіля не мала перевищувати 5 км/год, оскільки він наближався до контрольно-пропускного пункту.
Окрім цього, скандальний суддя намагався сфальсифікувати експертизу. Відтак, замість сечі здав на аналіз воду та слину.
Нагадаємо, родина судді Тандира надсилала допомогу його дружині, щоб використати цей факт у суді під час розгляду питання про звільнення його з-під варти.
Також ми раніше писали, що в Одеській області сталася аварія, де водій напідпитку в'їхав в адміністративну будівлю. Подія сталася у місті Кодима Подільського району.
Читайте Новини.LIVE!