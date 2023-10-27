Судді Тандиру, який збив насмерть нацгвардійця, продовжили арешт

Екссуддя Олексій Тандир. Фото: hromadske

Сьогодні, 27 жовтня, суд продовжив арешт ще на 60 діб для екссудді Олексія Тандира. Його обвинувачують у смерті нацгвардійця Вадима Бондаренка під час ДТП у травні на блокпості.

Про це повідомляє Суспільне.

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Рішення щодо продовження запобіжного заходу ухвалив Святошинський районний суд Києва.

Тандир перебуватиме під вартою до 25 грудня. Попередній запобіжний захід бу чинний до 4 листопада.

Смертельне ДТП з нацгвардійцем

У ніч проти 26 травня 2023 року посадовець збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в Києві.

Пізніше стало відомо, що він перевищив швидкість у 20 разів. Суддя їхав на "Лексусі" зі швидкістю 100 км/год. Однак, за правилами, швидкість автомобіля не мала перевищувати 5 км/год, оскільки він наближався до контрольно-пропускного пункту.

Окрім цього, скандальний суддя намагався сфальсифікувати експертизу. Відтак, замість сечі здав на аналіз воду та слину.

Нагадаємо, родина судді Тандира надсилала допомогу його дружині, щоб використати цей факт у суді під час розгляду питання про звільнення його з-під варти.

Також ми раніше писали, що в Одеській області сталася аварія, де водій напідпитку в'їхав в адміністративну будівлю. Подія сталася у місті Кодима Подільського району.