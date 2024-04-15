Судья одного из судов Киева имеет гражданство России

Судья Арина Литвинова. Фото: Facebook/Окружной админсуд города Киева

Судья Арина Литвинова, работавшая в ликвидированном Окружном административном суде Киева и имеющая действующий статус судьи, является гражданкой России. Паспорт страны-агрессора она получила в 2002 году.

Об этом сообщает проект журналистских расследований "Схемы".

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В ходе расследования выяснилось, что Литвинова оформила российское гражданство, проработав три года в Высшем арбитражном суде Украины. Российский паспорт судья забирала в Екатеринбурге.

Выписка из "Роспаспорта". Фото: "Схемы"

Журналисты обнародовали фотодоказательства — выписки из российских реестров. В частности, копию заявления о выдаче российского паспорта гражданке Литвиновой.

Выписка из "Роспаспорта". Фото: "Схемы"

А это данные из Федеральной миграционной службы РФ. В документе отмечено, что Арина Литвинова зарегистрирована в Екатеринбурге.

Выписка из "Роспаспорта". Фото: "Схемы"

Напомним, Окружной админсуд Киева был ликвидирован в декабре 2022 года. Но судьи до сих пор ждут переквалификацию, при этом получают заработную плату.

"В частности, Арина Литвинова, согласно поданной ею декларации за 2023 год, когда она не совершала правосудие, получила 1,6 миллиона гривен заработной платы", — пишут журналисты-расследователи.

Анкета судьи Литвиновой.Фото: "Схемы"

"Схемы" связались с Литвиновой по телефону и спросили о российском гражданстве. Судья коротко ответила, что "это какая-то провокация", и положила трубку. На дальнейшие телефонные звонки и сообщения она не отвечает.

Напомним, 13 апреля районный суд Львовской области рассмотрел административное дело в отношении местного жителя Андрея Евдокименко. Его 14-летний сын написал нецензурные слова на полу у кабинета заместителя директора.

Также мы сообщали, что Киевский Печерский суд принял решение продлить срок содержания Романа Гринкевича под стражей на два месяца. Также он установил залог в размере 393 миллионов гривен.