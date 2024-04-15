Суддя одного з судів Києва має громадянство Росії

Суддя Аріна Літвінова. Фото: Facebook/Окружний адмінсуд міста Києва

Суддя Аріна Літвінова, яка працювала в ліквідованому Окружному адміністративному суді Києва і зараз має чинний статус судді, є громадянкою Росії. Паспорт країни-агресора вона отримала у 2002 році.

Про це повідомляє проєкт журналістських розслідувань "Схеми".

Читайте також:

Українська суддя з російським паспортом

Під час розслідування з'ясувалося, що Літвінова оформила російське громадянство, пропрацювавши три роки Вищому арбітражному суді України. Російський паспорт суддя забирала в Єкатеринбурзі.

Витяг з "Роспаспорту". Фото: "Схеми"

Журналісти оприлюднили фотодокази — витяги з російських реєстрів. Зокрема, копію заяви про видачу російського паспорту громадянці Літвіновій.

Витяг з "Роспаспорту". Фото: "Схеми"

А це дані з Федеральної міграційної служби РФ. У документі зазначено, що Аріна Літвінова зареєстрована в Єкатеринбурзі.

Витяг з "Роспаспорту". Фото: "Схеми"

Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва був ліквідований у грудні 2022 року. Судді досі очікують на перекваліфікацію, при цьому вони отримують заробітну плату.

"Зокрема, Аріна Літвінова, відповідно до поданої нею декларації за 2023 рік, коли вона не здійснювала правосуддя, отримала 1,6 мільйона гривень заробітної плати", — пишуть журналісти-розслідувачі.

Анкета судді Літвінової. Фото: "Схеми"

"Схеми" зв'язалися з Літвіновою телефоном і запитали про російське громадянство. Суддя коротко відповіла, що "це якась провокація", і поклала слухавку. На подальші телефонні дзвінки та повідомлення вона не відповідає.

Нагадаємо, 13 квітня Городоцький районний суд Львівської області розглянув адміністративну справу щодо місцевого мешканця Андрія Євдокименка. Його 14-річний син написав нецензурні слова на підлозі біля кабінету заступника директора.

Також ми повідомляли, що Київський Печерський суд вирішив продовжити термін утримання Романа Гринкевича під вартою на два місяці. Також він встановив заставу у розмірі 393 мільйони гривень.