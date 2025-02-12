Судья из Броваров выехал на отдых за границу по поддельным документам

Вручение подозрений. Фото: Офис Генпрокурора

Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении судьи из Киевской области. Он подделал документы для поездки в круиз на Карибы, также будут судить его адвоката.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в Telegram в среду, 12 февраля.

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Судья подделал документы

Правоохранители завершили расследование в отношении судьи горрайонного суда Броваров. Он по поддельным документам выехал за границу на отдых. Также завершены следственные действия в отношении адвоката, который ему помогал.

Судья за границей. Фото: Офис Генпрокурора

Так, судья во время военного положения поехал отдыхать на круизном лайнере по странам Карибского бассейна. Для этого он вместе с адвокатом подделали приглашение якобы на конференцию в Вене по вопросам помощи переселенцам, семьям с детьми и детям-сиротам из Украины в ЕС. На основании этого ему оформили служебную командировку за границу.

Скриншот поста ГБР

А в Офисе Генпрокурора сообщили, что обвинительный акт в отношении судьи и адвоката направили в суд. Там отметили, что судья знал, что во время военного положения может выехать только в служебную командировку, поэтому подделал документы.

Таким образом в 2023 году мужчина ввел в заблуждение руководство суда и органы пограничного контроля. В то же время во время "отпуска" он получал зарплату в размере 60 тысяч гривен.

Вручение подозрений, фото: Офис Генпрокурора

Судье объявлено подозрение в организации подделки документа и завладении чужим имуществом путем обмана. А адвоката обвиняют в пособничестве и содействии в незаконном выезде за границу.

Скриншот поста Офиса Генпрокурора

Скриншот поста Офиса Генпрокурора

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