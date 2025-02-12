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Суддя з Броварів під час війни відпочивав на Карибах — деталі

12 лютого 2025 11:49
Євгенія Брюховецька - редактор
Суддя з Броварів виїхав на відпочинок за кордон за підробними документами
Вручення підозр. Фото: Офіс Генпрокурора
Євгенія Брюховецька - редактор

Державне бюро розслідувань завершило розслідування стосовно судді з Київської області. Він підробив документи для поїздки в круїз на Кариби, також судитимуть його адвоката.

Про це повідомила пресслужба ДБР у Telegram у середу, 12 лютого.

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Суддя підробив документи

Правоохоронці завершили розслідування щодо судді міськрайонного суду Броварів. Він за підробленими документами виїхав за кордон на відпочинок. Також завершено слідчі дії стосовно адвоката, який йому допомагав.

У Броварах викрили суддю, який незаконно виїжджав за кордон
Суддя за кордоном. Фото: Офіс Генпрокурора

Так, суддя під час воєнного стану поїхав відпочивати на круїзному лайнері країнами Карибського басейну. Для цього він разом з адвокатом підробили запрошення нібито на конференцію у Відні з питань допомоги переселенцям, сім’ям з дітьми та дітям-сиротам з України в ЄС. На підставі цього йому оформили службове відрядження за кордон.

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Скриншот допису ДБР

А в Офісі Генпрокурора повідомили, що обвинувальний акт щодо судді та адвоката скерували до суду. Там наголосили, що суддя знав, що під час воєнного стану може виїхати лише в службове відрядження, тому підробив документи. 

Таким чином у 2023 році чоловік ввів в оману керівництво суду та органи прикордонного контролю. Водночас під час "відпустки" він отримував зарплатню в розмірі 60 тисяч гривень. 

На Київщині судитимуть суддю та адвоката, які підробили документи для виїзду за кордон
Вручення підозр. Фото: Офіс Генпрокурора

Судді оголошено підозру в організації підроблення документа та заволодінні чужим майном шляхом обману. А адвоката звинувачують в пособництві та сприянні в незаконного виїзду за кордон.

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Скриншот допису Офісу Генпрокурора
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Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Раніше юристка Надія Шуляк в коментарі Новини.LIVE пояснила, чи порушив Потап закон, виїхавши за кордон під час воєнного стану.

А Президент України Володимир Зеленський розкритикував народних депутатів через регулярні закордонні відрядження.

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