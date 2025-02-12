Суддя з Броварів виїхав на відпочинок за кордон за підробними документами

Вручення підозр. Фото: Офіс Генпрокурора

Державне бюро розслідувань завершило розслідування стосовно судді з Київської області. Він підробив документи для поїздки в круїз на Кариби, також судитимуть його адвоката.

Про це повідомила пресслужба ДБР у Telegram у середу, 12 лютого.

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Суддя підробив документи

Правоохоронці завершили розслідування щодо судді міськрайонного суду Броварів. Він за підробленими документами виїхав за кордон на відпочинок. Також завершено слідчі дії стосовно адвоката, який йому допомагав.

Суддя за кордоном. Фото: Офіс Генпрокурора

Так, суддя під час воєнного стану поїхав відпочивати на круїзному лайнері країнами Карибського басейну. Для цього він разом з адвокатом підробили запрошення нібито на конференцію у Відні з питань допомоги переселенцям, сім’ям з дітьми та дітям-сиротам з України в ЄС. На підставі цього йому оформили службове відрядження за кордон.

Скриншот допису ДБР

А в Офісі Генпрокурора повідомили, що обвинувальний акт щодо судді та адвоката скерували до суду. Там наголосили, що суддя знав, що під час воєнного стану може виїхати лише в службове відрядження, тому підробив документи.

Таким чином у 2023 році чоловік ввів в оману керівництво суду та органи прикордонного контролю. Водночас під час "відпустки" він отримував зарплатню в розмірі 60 тисяч гривень.

Вручення підозр. Фото: Офіс Генпрокурора

Судді оголошено підозру в організації підроблення документа та заволодінні чужим майном шляхом обману. А адвоката звинувачують в пособництві та сприянні в незаконного виїзду за кордон.

Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Скриншот допису Офісу Генпрокурора

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