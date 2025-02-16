Киевлянка работала и получала пособие по безработице — какой приговор

Молоток судьи. Фото: Pexels

Киевский городской центр занятости судился с женщиной, потому что считал, что она была трудоустроена и получала пособие по безработице одновременно. Учреждение хотело, чтобы киевлянка вернула 55 188 гривен.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В июле 2020 года в Киевский городской центр занятости обратилась женщина, чтобы получить пособие по безработице. Ей подтвердили статус и начисляли выплаты.

При осуществлении обмена данными с Пенсионным фондом Украины обнаружили, что в течение двух месяцев женщина была трудоустроена в ООО "Турмспроминвестторг". По документам киевлянка фактически получала по месту работы доход и не сообщила об этом центр занятости. За время пребывания на учете ей выплатили 55 188 гривен, поэтому центр занятости хотел через суд вернуть эти средства.

Суд выяснил, что согласно акту проверки женщина действительно в трудовых отношениях с сентября 2020 года по ноябрь 2020 года. Однако Шевченковский районный суд Киева по иску гражданки в апреле 2023 года признал приказ о принятии ее на работу незаконным и отменил.

Решение суда

Согласно решению суда, поскольку приказ о приеме на работу отменил суд, нет оснований считать, что женщина работала в тот период, когда получала пособие по безработице. Киевскому городскому центру занятости отказали в удовлетворении иска.

Напомним, в течение прошлого года суды вынесли 60 обвинительных приговоров по делам НАБУ и САП. Среди осужденных — депутаты, судьи, руководители предприятий и топ-чиновники.

В Волынской области военнообязанный подал иск в суд против центра комплектования. Мужчина утверждал, что ТЦК отправил ему повестку по почте не по тому адресу, а затем назначил штраф.