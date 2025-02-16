Киянка працювала та отримувала допомогу по безробіттю — який вирок

Молоток судді. Фото: Pexels

Київський міський центр зайнятості судився з жінкою, бо вважав, що вона була працевлаштована та отримувала допомогу по безробіттю одночасно. Установа хотіла, аби киянка повернула 55 188 гривень.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У липні 2020 року до Київського міського центру зайнятості звернулась жінка, аби отримати допомогу по безробіттю. Їй підтвердили статус та нараховували виплати.

Під час здійснення обміну даними з Пенсійним фондом України виявили, що протягом двох місяців жінка була працевлаштована в ТОВ "Турмспромінвестторг". За документами киянка фактично отримувала за місцем роботи дохід та не повідомила про це центр зайнятості. За час перебування на обліку їй виплатили 55 188 гривень, тож центр зайнятості хотів через суд повернути ці кошти.

Суд з'ясував, що відповідно до акта перевірки жінка дійсно у трудових відносинах з вересня 2020 року по листопад 2020 року. Однак Шевченківський районний суд Києва за позовом громадянки у квітні 2023 року визнав наказ про прийняття її на роботу незаконним та скасував.

Рішення суду

Згідно з рішенням суду, оскільки наказ про прийняття на роботу скасував суд, немає підстав вважати, що жінка працювала в той період, коли отримувала допомогу по безробіттю. Київському міському центру зайнятості відмовили в задоволенні позову.

Нагадаємо, протягом минулого року суди ухвалили 60 обвинувальних вироків у справах НАБУ і САП. Серед засуджених — депутати, судді, керівники підприємств та топпосадовці.

У Волинській області військовозобов'язаний подав позов до суду проти центру комплектування. Чоловік стверджував, що ТЦК відправив йому повістку поштою не за тією адресою, а потім призначив штраф.