Судебный скандал: Киевская прокуратура победила в деле о незаконной регистрации прав на землю
Киевская городская прокуратура выиграла судебный процесс и отсудила у недобросовестного арендатора 7 гектаров земли стоимостью более 369 миллионов гривен. Дело касалось незаконной государственной регистрации прав и расторжения договора аренды коммунального земельного участка в Голосеевском районе Киева.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
-
В Минкульте окончательно определились с вопросом запрета выезда артистов заграницу
-
Пил из луж и ел крошки: история раненого украинского военного, найденного под Бахмутом
-
В Одессе можно бесплатно простерилизовать бездомных кошек
-
Защитник Мариуполя задонатил большую сумму на проект, послом которого является Оля Полякова
-
Дело киностудии имена Довженка: НАБУ завершило расследование
-
Футболист сборной Украины отдал на фронт собственный автомобиль
-
Стало известно, сколько Украина получила единиц нового вооружения и средств поражения
-
Онлайн-растаможка авто: Минцифры заставит депутатов еще раз рассмотреть законопроект
-
В Одессе водитель Mercedes переехал собаку и оставил ее умирать
-
В Харькове посадили за решетку харьковчанку, которая "наводила" врага на места дислокации ВСУ
Расследование
Известно, что Киевский городской совет предоставил обществу право долгосрочной аренды земельного участка площадью 7 гектаров для эксплуатации и обслуживания административных зданий и производственных сооружений. Однако общество, не имея согласия Киевсовета, внесло изменения в Государственный реестр прав на недвижимое имущество и указало целевое назначение земельного участка "для строительства, эксплуатации и обслуживания жилого комплекса".
Эти действия привели к фактическому изменению категории земельного участка, что позволило обществу получить разрешительные документы на застройку земельного участка жилым комплексом. Однако такое использование земельного участка было нецелевым.
Киевская городская прокуратура решила обратиться в суд и предъявила иск об отмене государственной регистрации прав и расторжении договора аренды земли. Однако Хозяйственный суд Киева в 2022 году отказал в удовлетворении иска. Но прокурор решил обжаловать решение суда в апелляционном порядке.
Благодаря принципиальной позиции Киевской городской прокуратуры и собранным доказательствам, Северный апелляционный хозяйственный суд отменил незаконное решение Хозяйственного суда города Киева и удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме.
Напомним, что Шосткинская окружная прокуратура начала досудебное расследование из-за атаки россии на одно из общежитий Сумщины. В результате обстрелов погиб работник лицея.