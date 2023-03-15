Судебный скандал: Киевская прокуратура победила в деле о незаконной регистрации прав на землю

Прокуратура Киева выиграла суд

Киевская городская прокуратура выиграла судебный процесс и отсудила у недобросовестного арендатора 7 гектаров земли стоимостью более 369 миллионов гривен. Дело касалось незаконной государственной регистрации прав и расторжения договора аренды коммунального земельного участка в Голосеевском районе Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Расследование

Известно, что Киевский городской совет предоставил обществу право долгосрочной аренды земельного участка площадью 7 гектаров для эксплуатации и обслуживания административных зданий и производственных сооружений. Однако общество, не имея согласия Киевсовета, внесло изменения в Государственный реестр прав на недвижимое имущество и указало целевое назначение земельного участка "для строительства, эксплуатации и обслуживания жилого комплекса".

Эти действия привели к фактическому изменению категории земельного участка, что позволило обществу получить разрешительные документы на застройку земельного участка жилым комплексом. Однако такое использование земельного участка было нецелевым.

Киевская городская прокуратура решила обратиться в суд и предъявила иск об отмене государственной регистрации прав и расторжении договора аренды земли. Однако Хозяйственный суд Киева в 2022 году отказал в удовлетворении иска. Но прокурор решил обжаловать решение суда в апелляционном порядке.

Благодаря принципиальной позиции Киевской городской прокуратуры и собранным доказательствам, Северный апелляционный хозяйственный суд отменил незаконное решение Хозяйственного суда города Киева и удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме.

Напомним, что Шосткинская окружная прокуратура начала досудебное расследование из-за атаки россии на одно из общежитий Сумщины. В результате обстрелов погиб работник лицея.