Судовий скандал: Київська прокуратура перемогла у справі про незаконну реєстрацію прав на землю

Прокуратура Києва виграла суд

Київська міська прокуратура виграла судовий процес та відсудила у недобросовісного орендаря 7 гектарів землі вартістю понад 369 мільйонів гривень. Справа стосувалася незаконної державної реєстрації прав та розірвання договору оренди комунальної земельної ділянки у Голосіївському районі Києва.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Розслідування

Відомо, що Київська міська рада надала товариству право довгострокової оренди земельної ділянки площею 7 гектарів для експлуатації та обслуговування адміністративних будівель та виробничих споруд. Проте суспільство, не маючи згоди Київради, внесло зміни до Державного реєстру прав на нерухоме майно та вказало цільове призначення земельної ділянки "для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового комплексу".

Ці дії спричинили фактичну зміну категорії земельної ділянки, що дозволило суспільству отримати дозвільні документи на забудову земельної ділянки житловим комплексом. Однак таке використання земельної ділянки було нецільовим.

Київська міська прокуратура вирішила звернутися до суду та подала позов про скасування державної реєстрації прав та розірвання договору оренди землі. Проте Господарський суд Києва у 2022 році відмовив у задоволенні позову. Але прокурор вирішив оскаржити рішення суду в апеляційному порядку.

Завдяки принциповій позиції Київської міської прокуратури та зібраним доказам, Північний апеляційний господарський суд скасував незаконне рішення Господарського суду міста Києва та задовольнив позовні вимоги прокурора у повному обсязі.

Нагадаємо, що Шосткинська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування через атаку росії на один із гуртожитків Сумщини. Внаслідок обстрілу загинув працівник ліцею.