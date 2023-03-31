Столкновения и протесты в Киево-Печерской Лавре: фоторепортаж с места происшествия

Семинаристы растянули украинский флаг

Сегодня, 31 марта, возле Киево-Печерской Лавры произошли столкновения между верующими и активистами, вышедшими на акции протеста. Они потребовали предоставить доступ комиссии Минкульта на территорию для проверки одного из корпусов.

Известно, что священнослужители и прихожане блокировали вход в здание, тем самым снова сорвав работу комиссии. Фотограф Новини.LIVE побывал на месте.

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Фото с места происшествия

Представители УПЦ МП заявляли, что пропустят комиссию только после решения суда. Накануне УПЦ МП подала в заповедник иск из-за прекращения договора аренды помещений Лавры.

Представители комиссии не смогли осмотреть помещение, поскольку оно было закрыто, и ключи, предоставленные монастырем, не подошли к замку. Комиссия составила акт, а заповедник подал заявление в Печерское управление полиции Главного управления Национальной полиции в г. Киеве.

Фото: Новости.