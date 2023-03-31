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Столкновения и протесты в Киево-Печерской Лавре: фоторепортаж с места происшествия

31 марта 2023 20:34
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Бильдредактор
Семинаристы растянули украинский флаг
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Бильдредактор

Сегодня, 31 марта, возле Киево-Печерской Лавры произошли столкновения между верующими и активистами, вышедшими на акции протеста. Они потребовали предоставить доступ комиссии Минкульта на территорию для проверки одного из корпусов.

Известно, что священнослужители и прихожане блокировали вход в здание, тем самым снова сорвав работу комиссии. Фотограф Новини.LIVE побывал на месте.

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Фото с места происшествия

Представители УПЦ МП заявляли, что пропустят комиссию только после решения суда. Накануне УПЦ МП подала в заповедник иск из-за прекращения договора аренды помещений Лавры.

Представители комиссии не смогли осмотреть помещение, поскольку оно было закрыто, и ключи, предоставленные монастырем, не подошли к замку. Комиссия составила акт, а заповедник подал заявление в Печерское управление полиции Главного управления Национальной полиции в г. Киеве.

 

Лавра 31 марта

Лавра 31 марта

Лавра 31 марта

Лавра 31 марта

Лавра 31 марта

Лавра 31 марта

Лавра 31 марта

Лавра 31 марта

Лавра 31 марта

Лавра 31 марта

Лавра 31 марта

Лавра 31 марта

Лавра 31 марта

Лавра 31 марта

Лавра 31 марта

Фото: Новости.

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