Сутички та протести в Києво-Печерській Лаврі: фоторепортаж з місця події

Семінаристи розтягнули український флаг

Сьогодні, 31 березня, біля Києво-Печерської Лаври стались сутички між вірянами та активістами, які вийшли на акції протесту. Вони вимагали надати доступ комісії Мінкульту на територію для перевірки одного з корпусів.

Відомо, священнослужителі та прихожани блокували вхід до будівлі, тим самим знову зірвавши роботу комісії. Фотограф Новини.LIVE побував на місці.

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Фото з місця події

Представники УПЦ МП заявляли, що пропустять комісію лише після відповідного рішення суду. Напередодні УПЦ МП подала до заповідника позов через припинення договору оренди приміщень Лаври.

Представники комісії не змогли оглянути приміщення, оскільки воно було закрите, і ключі, надані монастирем, не підійшли до замку. Комісія склала акт, а заповідник подав заяву до Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві.

Фото: Новини.LIVE