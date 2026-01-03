Графики отключения света в Киеве и области 4 января

Свет будут выключать в течение суток — графики для Киева завтра
Графики отключения света будут действовать завтра, 4 января, в Киеве и Киевской области. Электроэнергию будут отключать в течение суток.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.
Отключение света в Киеве 4 января
В столице завтра будут действовать такие очереди отключения света:
- 1.1;
- 1.2;
- 2.1;
- 2.2;
- 3.1;
- 3.2;
- 4.1;
- 4.2 (свет будет весь день);
- 5.1;
- 5.2;
- 6.1;
- 6.2.
Графики отключения света в Киевской области 4 января
В Киевской области в течение суток будет действовать такое же количество очередей отключений света.
В случае изменений ДТЭК будет сообщать в Telegram-канале.
Напомним, 4 января в Одесской области свет будут подавать в аварийном режиме из-за последствий российских обстрелов.
А в Укрэнерго отметили, что завтра в большинстве областей будут действовать графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей.
