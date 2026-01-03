Видео
Свет будут выключать в течение суток — графики для Киева завтра

Свет будут выключать в течение суток — графики для Киева завтра

Дата публикации 3 января 2026 23:53
Графики отключения света в Киеве и области 4 января
Отключение света в Киеве. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Графики отключения света будут действовать завтра, 4 января, в Киеве и Киевской области. Электроэнергию будут отключать в течение суток.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.

Читайте также:

Отключение света в Киеве 4 января

В столице завтра будут действовать такие очереди отключения света:

  • 1.1;
  • 1.2;
  • 2.1;
  • 2.2;
  • 3.1;
  • 3.2;
  • 4.1;
  • 4.2 (свет будет весь день);
  • 5.1;
  • 5.2;
  • 6.1;
  • 6.2.
Стабилизационные отключения света 4 января. Фото: ДТЭК
Графики отключения света в Киеве 4 января. Фото: ДТЭК

Графики отключения света в Киевской области 4 января

В Киевской области в течение суток будет действовать такое же количество очередей отключений света.

Стабилизационные отключения света в Киевской области 4 января. Фото: ДТЭК
Графики отключения света в Киевской области 4 января. Фото: ДТЭК

В случае изменений ДТЭК будет сообщать в Telegram-канале.

Напомним, 4 января в Одесской области свет будут подавать в аварийном режиме из-за последствий российских обстрелов.

А в Укрэнерго отметили, что завтра в большинстве областей будут действовать графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей.

Киев Киевская область ДТЭК отключения света свет графики отключений света
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
