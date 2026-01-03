Графики отключения света в Киеве и области 4 января

Отключение света в Киеве. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Графики отключения света будут действовать завтра, 4 января, в Киеве и Киевской области. Электроэнергию будут отключать в течение суток.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.

Отключение света в Киеве 4 января

В столице завтра будут действовать такие очереди отключения света:

1.1;

1.2;

2.1;

2.2;

3.1;

3.2;

4.1;

4.2 (свет будет весь день);

5.1;

5.2;

6.1;

6.2.

Стабилизационные отключения света 4 января. Фото: ДТЭК

Графики отключения света в Киеве 4 января. Фото: ДТЭК

Графики отключения света в Киевской области 4 января

В Киевской области в течение суток будет действовать такое же количество очередей отключений света.

Стабилизационные отключения света в Киевской области 4 января. Фото: ДТЭК

Графики отключения света в Киевской области 4 января. Фото: ДТЭК

В случае изменений ДТЭК будет сообщать в Telegram-канале.

Напомним, 4 января в Одесской области свет будут подавать в аварийном режиме из-за последствий российских обстрелов.

А в Укрэнерго отметили, что завтра в большинстве областей будут действовать графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей.