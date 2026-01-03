Відео
Світло вимикатимуть упродовж доби — графіки для Києва на завтра

Дата публікації: 3 січня 2026 23:53
Графіки відключення світла у Києві та області 4 січня
Відключення світла у Києві. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Графіки відключення світла діятимуть завтра, 4 січня, у Києві та Київській області. Електроенергію вимикатимуть упродовж доби.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram.

Відключення світла у Києві 4 січня

У столиці завтра діятимуть такі черги відключення світла:

  • 1.1;
  • 1.2;
  • 2.1;
  • 2.2;
  • 3.1;
  • 3.2;
  • 4.1;
  • 4.2 (світло буде весь день);
  • 5.1;
  • 5.2;
  • 6.1;
  • 6.2.
Відключення світла в Києві 4 січня
Стабілізаційні відключення світла 4 січня. Фото: ДТЕК
Графіки відключень світла в Києві 4 січня
Графіки відключення світла в Києві 4 січня. Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла в Київській області 4 січня

У Київській області упродовж доби діятиме така ж кількість черг відключень світла.

Відключення світла в Київській області 4 січня
Стабілізаційні відключення світла у Київській області 4 січня. Фото: ДТЕК
Графіки відключень світла в Київській області 4 січня
Графіки відключення світла в Київській області 4 січня. Фото: ДТЕК

У випадку змін ДТЕК повідомлятиме у Telegram-каналі.

Нагадаємо, 4 січня в Одеській області світло подаватимуть в аварійному режимі через наслідки російських обстрілів.

А в Укренерго зазначили, що завтра у більшості областях діятимуть графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів.

Київ Київська область ДТЕК відключення світла світло графіки відключень світла
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
