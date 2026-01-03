Графіки відключення світла у Києві та області 4 січня

Відключення світла у Києві. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Графіки відключення світла діятимуть завтра, 4 січня, у Києві та Київській області. Електроенергію вимикатимуть упродовж доби.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram.

Відключення світла у Києві 4 січня

У столиці завтра діятимуть такі черги відключення світла:

1.1;

1.2;

2.1;

2.2;

3.1;

3.2;

4.1;

4.2 (світло буде весь день);

5.1;

5.2;

6.1;

6.2.

Стабілізаційні відключення світла 4 січня. Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла в Києві 4 січня. Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла в Київській області 4 січня

У Київській області упродовж доби діятиме така ж кількість черг відключень світла.

Стабілізаційні відключення світла у Київській області 4 січня. Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла в Київській області 4 січня. Фото: ДТЕК

У випадку змін ДТЕК повідомлятиме у Telegram-каналі.

Нагадаємо, 4 січня в Одеській області світло подаватимуть в аварійному режимі через наслідки російських обстрілів.

А в Укренерго зазначили, що завтра у більшості областях діятимуть графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів.