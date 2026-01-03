Графіки відключення світла у Києві та області 4 січня

Світло вимикатимуть упродовж доби — графіки для Києва на завтра
Дата публікації: 3 січня 2026 23:53
Відключення світла у Києві. Фото: REUTERS/Thomas Peter
Графіки відключення світла діятимуть завтра, 4 січня, у Києві та Київській області. Електроенергію вимикатимуть упродовж доби.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram.
Відключення світла у Києві 4 січня
У столиці завтра діятимуть такі черги відключення світла:
- 1.1;
- 1.2;
- 2.1;
- 2.2;
- 3.1;
- 3.2;
- 4.1;
- 4.2 (світло буде весь день);
- 5.1;
- 5.2;
- 6.1;
- 6.2.
Графіки відключення світла в Київській області 4 січня
У Київській області упродовж доби діятиме така ж кількість черг відключень світла.
У випадку змін ДТЕК повідомлятиме у Telegram-каналі.
Нагадаємо, 4 січня в Одеській області світло подаватимуть в аварійному режимі через наслідки російських обстрілів.
А в Укренерго зазначили, що завтра у більшості областях діятимуть графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів.
