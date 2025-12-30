Свет в Новогоднюю ночь - что ждет Киев и область

Отключение света. Фото: Новини.LIVE

ДТЭК сообщила о графиках отключения электроэнергии в новогоднюю ночь. Отсутствие света обусловлено массированным атаками со стороны России по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК во вторник, 30 декабря.

Сообщение ДТЭК Украины в Telegram. Фото: скриншот

Отключения по Киеву и Киевской области

ДТЭК опубликовала графики отключений для Киева на 31 декабря. Энергетики работают в усиленном режиме, ликвидируя последствия массированного обстрела со стороны РФ.

Сообщение ДТЭК Украины в Telegram. Фото: скриншот

На Левом берегу продолжаются экстренные отключения для жителей Дарницкого, Днепровского и Деснянского районов. Энергетики пытаются как можно быстрее вернуть киевлян к прогнозируемым графикам.

Сообщение ДТЭК Украины в Telegram. Фото: скриншот

Для Киевской области ДТЭК тоже опубликовала графики отключений на 31 декабря. Актуальные данные потребителям ДТЭК советует проверять на официальных ресурсах энергокомпании, чтобы избежать фейков.

Сообщение ДТЭК Украины в Telegram. Фото: скриншот

Напомним, что в большинстве регионов Украины 31 декабря планируются почасовые отключения электроэнергии. Будут действовать ограничения мощности для промышленных потребителей.

