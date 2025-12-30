Видео
Дата публикации 30 декабря 2025 22:28
Свет в Новогоднюю ночь - что ждет Киев и область
Отключение света. Фото: Новини.LIVE

ДТЭК сообщила о графиках отключения электроэнергии в новогоднюю ночь. Отсутствие света обусловлено массированным атаками со стороны России по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК во вторник, 30 декабря.

Світло завтра у Києві та області — графіки відключень у Новий рік - фото 1
Сообщение ДТЭК Украины в Telegram. Фото: скриншот

Отключения по Киеву и Киевской области

ДТЭК опубликовала графики отключений для Киева на 31 декабря. Энергетики работают в усиленном режиме, ликвидируя последствия массированного обстрела со стороны РФ.

Світло завтра у Києві та області — графіки відключень у Новий рік - фото 2
Сообщение ДТЭК Украины в Telegram. Фото: скриншот

На Левом берегу продолжаются экстренные отключения для жителей Дарницкого, Днепровского и Деснянского районов. Энергетики пытаются как можно быстрее вернуть киевлян к прогнозируемым графикам.

Світло завтра у Києві та області — графіки відключень у Новий рік - фото 3
Сообщение ДТЭК Украины в Telegram. Фото: скриншот

Для Киевской области ДТЭК тоже опубликовала графики отключений на 31 декабря. Актуальные данные потребителям ДТЭК советует проверять на официальных ресурсах энергокомпании, чтобы избежать фейков.

Світло завтра у Києві та області — графіки відключень у Новий рік - фото 4
Сообщение ДТЭК Украины в Telegram. Фото: скриншот

Напомним, что в большинстве регионов Украины 31 декабря планируются почасовые отключения электроэнергии. Будут действовать ограничения мощности для промышленных потребителей.

Ранее мы также информировали, какая именно зарядная станция подходит для коротких отключений света. Портативная зарядная станция Bluetti Elite 10 является удобным вариантом для таких случаев.

Киев Киевская область ДТЭК отключения света графики отключений света
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
