Відео

Світло завтра у Києві та області — графіки відключень у Новий рік

Світло завтра у Києві та області — графіки відключень у Новий рік

Дата публікації: 30 грудня 2025 22:28
Світло у Новорічну ніч — що чекає Київ і область
Відключення світла. Фото: Новини.LIVE

ДТЕК повідомила про графіки відключення електроенергії у новорічну ніч. Відсутність світла обумовлена масованим атаками з боку Росії по об’єктах енергетичної інфраструктури України. 

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у вівторок, 30 грудня.

Світло завтра у Києві та області — графіки відключень у Новий рік - фото 1
Допис ДТЕК України у Telegram. Фото: скриншот

Відключення по Києву та Київщині 

ДТЕК опублікувала графіки відключень для Києва на 31 грудня. Енергетики працюють в посиленому режимі, ліквідовуючи наслідки масованого обстрілу з боку РФ.

Світло завтра у Києві та області — графіки відключень у Новий рік - фото 2
Допис ДТЕК України у Telegram. Фото: скриншот

На Лівому берегу тривають екстрені відключення для жителів Дарницького, Дніпровського та Деснянського районів. Енергетики намагаються якнайшвидше повернути киян до прогнозованих графіків.

Світло завтра у Києві та області — графіки відключень у Новий рік - фото 3
Допис ДТЕК України у Telegram. Фото: скриншот

Для Київщини ДТЕК теж опублікувала графіки відключень на 31 грудня. Актуальні дані споживачам ДТЕК радить перевіряти на офіційних ресурсах енергокомпанії, щоб уникнути фейків.

Світло завтра у Києві та області — графіки відключень у Новий рік - фото 4
Допис ДТЕК України у Telegram. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в більшості регіонів України 31 грудня плануються погодинні відключення електроенергії. Діятимуть обмеження потужності для промислових споживачів.

Раніше ми також інформували, яка саме зарядну станцію підходить для коротких відключень світла. Портативна зарядна станція Bluetti Elite 10 є зручним варіантом для таких випадків.

Київ Київська область ДТЕК відключення світла графіки відключень світла
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
