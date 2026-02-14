СветоДом — сколько заявок прислали киевляне за две недели

Алексей Кулеба. Фото: Алексей Кулеба / Telegram

За две недели работы программы "СвітлоДім" поступило 524 заявки. Из них уже обработали 493: 155 передано на оплату, еще 338 требуют доработки.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба в субботу, 14 февраля, передает Новини.LIVE.

Сообщение Алексея Кулебы. Фото: скриншот

Заявители "СвітлоДім" системно делают ошибки — детали

По словам министра, выплаты по этой программе уже получили 57 заявителей на сумму 15,3 млн гривен. С понедельника начнут поступать оплаты по еще 98 заявкам на общую сумму 26,4 млн гривен.

На сегодня нашими партнерами программы являются "Ощадбанк", "Укргазбанк", "Райффайзен Банк", "ПриватБанк", "Укрсиббанк", "Кредобанк", "Глобус Банк".

Сколько заявок поступило по программе "СветоДом". Фото: Алексей Кулеба / Telegram

Кроме того, Кулеба рассказал, что заявители системно делают заявители. С ними подробнее можно ознакомиться в Telegram-канале Министерства развития общин и территорий.

"Районные государственные администрации Киева и Киевская областная военная администрация связываются с заявителями для исправления ошибок", — добавил он.

Напомним, "СвітлоДім" — это правительственная программа, которая предусматривает государственную поддержку многоквартирным домам на установку резервного питания.

Ранее мы сообщали, кто может подать заявку на участие в этой программе.