Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев СветоДом — Кулеба рассказал о первых результатах работы программы

СветоДом — Кулеба рассказал о первых результатах работы программы

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 17:21
СветоДом — сколько заявок прислали киевляне за две недели
Алексей Кулеба. Фото: Алексей Кулеба / Telegram

За две недели работы программы "СвітлоДім" поступило 524 заявки. Из них уже обработали 493: 155 передано на оплату, еще 338 требуют доработки.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба в субботу, 14 февраля, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:
світлодім
Сообщение Алексея Кулебы. Фото: скриншот

Заявители "СвітлоДім" системно делают ошибки — детали

По словам министра, выплаты по этой программе уже получили 57 заявителей на сумму 15,3 млн гривен. С понедельника начнут поступать оплаты по еще 98 заявкам на общую сумму 26,4 млн гривен.

На сегодня нашими партнерами программы являются "Ощадбанк", "Укргазбанк", "Райффайзен Банк", "ПриватБанк", "Укрсиббанк", "Кредобанк", "Глобус Банк".

світлодім
Сколько заявок поступило по программе "СветоДом". Фото: Алексей Кулеба / Telegram

Кроме того, Кулеба рассказал, что заявители системно делают заявители. С ними подробнее можно ознакомиться в Telegram-канале Министерства развития общин и территорий.

"Районные государственные администрации Киева и Киевская областная военная администрация связываются с заявителями для исправления ошибок", — добавил он.

Напомним, "СвітлоДім" — это правительственная программа, которая предусматривает государственную поддержку многоквартирным домам на установку резервного питания.

Ранее мы сообщали, кто может подать заявку на участие в этой программе.

Киев ПриватБанк электроэнергия Минрегион СвітлоДім
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации