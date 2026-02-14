Відео
Головна Київ СвітлоДім — Кулеба розповів про перші результати роботи програми

СвітлоДім — Кулеба розповів про перші результати роботи програми

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 17:21
СвітлоДім — скільки заявок надіслали кияни за два тижні
Олексій Кулеба. Фото: Олексій Кулеба / Telegram

За два тижні роботи програми "СвітлоДім" надійшло 524 заявки. Із них уже опрацювали 493: 155 передано на оплату, ще 338 потребують доопрацювання.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба у суботу, 14 лютого, передає Новини.LIVE.

Допис Олексія Кулеби. Фото: скриншот

Заявники "СвітлоДім" системно роблять помилки — деталі

За словами міністра, виплати за цією програмою вже отримали 57 заявників на суму 15,3 млн гривень. З понеділка почнуть надходити оплати за ще 98 заявками на загальну суму 26,4 млн гривень. 

На сьогодні нашими партнерами програми є "Ощадбанк", "Укргазбанк", "Райффайзен Банк", "ПриватБанк", "Укрсиббанк", "Кредобанк", "Глобус Банк".

світлодім
Скільки заявок надійшло за програмою "СвітлоДім". Фото: Олексій Кулеба / Telegram

Крім того, Кулеба розповів, що заявники системно роблять заявники. З ними детальніше можна ознайомитись у Telegram-каналі Міністерства розвитку громад та територій.

"Районні державні адміністрації Києва та Київська обласна військова адміністрація звʼязуються з заявниками задля виправлення помилок", — додав він.

Нагадаємо, "СвітлоДім" — це урядова програма, яка передбачає державну підтримку багатоквартирним будинкам на встановлення резервного живлення.

Раніше ми повідомляли, хто може подати заявку на участь в цій програмі.

Київ ПриватБанк електроенергія Мінрегіон СвітлоДім
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
