СвітлоДім — скільки заявок надіслали кияни за два тижні

За два тижні роботи програми "СвітлоДім" надійшло 524 заявки. Із них уже опрацювали 493: 155 передано на оплату, ще 338 потребують доопрацювання.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба у суботу, 14 лютого, передає Новини.LIVE.

Заявники "СвітлоДім" системно роблять помилки — деталі

За словами міністра, виплати за цією програмою вже отримали 57 заявників на суму 15,3 млн гривень. З понеділка почнуть надходити оплати за ще 98 заявками на загальну суму 26,4 млн гривень.

На сьогодні нашими партнерами програми є "Ощадбанк", "Укргазбанк", "Райффайзен Банк", "ПриватБанк", "Укрсиббанк", "Кредобанк", "Глобус Банк".

Крім того, Кулеба розповів, що заявники системно роблять заявники. З ними детальніше можна ознайомитись у Telegram-каналі Міністерства розвитку громад та територій.

"Районні державні адміністрації Києва та Київська обласна військова адміністрація звʼязуються з заявниками задля виправлення помилок", — додав він.

Нагадаємо, "СвітлоДім" — це урядова програма, яка передбачає державну підтримку багатоквартирним будинкам на встановлення резервного живлення.

Раніше ми повідомляли, хто може подати заявку на участь в цій програмі.