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Праздновали день рождения: в Киеве женщина смертельно ранила именинника ножом

18 сентября 2023 15:50
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Мария Кучеренко
В Киеве женщина ножом убила мужчину на Оболони
Работа полиции на месте преступления на Оболони в Киеве. Фото: скриншот
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Мария Кучеренко

В Киеве на Оболони женщина напала с ножом на мужчину и смертельно ранила его в шею.

Об этом сообщает полиция Киева в Facebook.

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В Киеве компания праздновала день рождения у одного из домов на Оболонской площади. В какой-то момент именинник стал конфликтовать со своей гостьей. Женщина достала нож и ударила им мужчину в шею, после чего убежала.

На место инцидента вызвали "скорую", но потерпевший скончался у медиков на руках во время реанимации. Злоумышленницу же искали кинологи.

"При технических возможностях аналитиков сектора криминального анализа мы установили лицо, причастное к тяжкому преступлению. Злоумышленницу задержали, ею оказалась ранее не судимая 56-летняя местная жительница", — уточнил руководитель Оболонского управления полиции Виктор Михайленко.

Задержанной сообщили о подозрении по статье — умышленное убийство. Она может провести за решеткой от семи до 15 лет.

Напомним, 17 сентября в возрасте 49 лет скончался экс руководитель Херсонской ОВА Геннадий Лагута. Полиция классифицирует событие как "преднамеренное убийство" с дополнительной квалификацией — "самоубийство".

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