В Києві жінка ножем вбила чоловіка на Оболоні

Робота поліції на місці злочину на Оболоні в Києві. Фото: скриншот

В Києві на Оболоні жінка напала з ножем на чоловіка та смертельно його поранила в шию.

Про це повідомляє поліція Києва в Facebook.

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В Києві компанія святкувала день народження поблизу одного із будинків на Оболонській площі. В якийсь момент іменинник почав конфліктувати зі своєю гостею. Жінка дістала ніж та вдарила ним чоловіка в шию, після чого втекла.

На місце інциденту викликали "швидку", але потерпілий помер у медиків на руках під час реанімації. Зловмисницю ж шукали кінологи.

"За технічних можливостей аналітиків сектору кримінального аналізу ми встановили особу, яка причетна до тяжкого злочину. Зловмисницю затримали, нею виявилась раніше не судима 56-річна місцева мешканка", — уточнив керівник Оболонського управління поліції Віктор Михайленко.

Затриманій повідомили про підозру за статтею — умисне вбивство. Вона може провести за ґратами від семи до 15 років.

Нагадаємо, 17 вересня у віці 49 років помер ексочільник Херсонської ОВА Геннадій Лагута. Поліція класифікує подію як "умисне вбивство" з додатковою кваліфікацією — "самогубство".