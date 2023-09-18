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Святкували день народження: в Києві жінка смертельно поранила іменинника ножем

18 вересня 2023 15:50
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Марія Кучеренко
В Києві жінка ножем вбила чоловіка на Оболоні
Робота поліції на місці злочину на Оболоні в Києві. Фото: скриншот
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Марія Кучеренко

В Києві на Оболоні жінка напала з ножем на чоловіка та смертельно його поранила в шию. 

Про це повідомляє поліція Києва в Facebook

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В Києві компанія святкувала день народження поблизу одного із будинків на Оболонській площі. В якийсь момент іменинник почав конфліктувати зі своєю гостею. Жінка дістала ніж та вдарила ним чоловіка в шию, після чого втекла. 

На місце інциденту викликали "швидку", але потерпілий помер у медиків на руках під час реанімації. Зловмисницю ж шукали кінологи. 

"За технічних можливостей аналітиків сектору кримінального аналізу ми встановили особу, яка причетна до тяжкого злочину. Зловмисницю затримали, нею виявилась раніше не судима 56-річна місцева мешканка", — уточнив керівник Оболонського управління поліції Віктор Михайленко.

Затриманій повідомили про підозру за статтею — умисне вбивство. Вона може провести за ґратами від семи до 15 років. 

Нагадаємо, 17 вересня у віці 49 років помер ексочільник Херсонської ОВА Геннадій Лагута. Поліція класифікує подію як "умисне вбивство" з додатковою кваліфікацією — "самогубство".

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