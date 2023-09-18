В Києві жінка ножем вбила чоловіка на Оболоні

Святкували день народження: в Києві жінка смертельно поранила іменинника ножем
В Києві на Оболоні жінка напала з ножем на чоловіка та смертельно його поранила в шию.
Про це повідомляє поліція Києва в Facebook.
Жінка вбила іменинника в Києві
В Києві компанія святкувала день народження поблизу одного із будинків на Оболонській площі. В якийсь момент іменинник почав конфліктувати зі своєю гостею. Жінка дістала ніж та вдарила ним чоловіка в шию, після чого втекла.
На місце інциденту викликали "швидку", але потерпілий помер у медиків на руках під час реанімації. Зловмисницю ж шукали кінологи.
"За технічних можливостей аналітиків сектору кримінального аналізу ми встановили особу, яка причетна до тяжкого злочину. Зловмисницю затримали, нею виявилась раніше не судима 56-річна місцева мешканка", — уточнив керівник Оболонського управління поліції Віктор Михайленко.
Затриманій повідомили про підозру за статтею — умисне вбивство. Вона може провести за ґратами від семи до 15 років.
Нагадаємо, 17 вересня у віці 49 років помер ексочільник Херсонської ОВА Геннадій Лагута. Поліція класифікує подію як "умисне вбивство" з додатковою кваліфікацією — "самогубство".