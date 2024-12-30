Как выглядят елки Нью-Йорка и Киева

В столице устанавливают главную елку страны. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Корреспондентки Новини.LIVE провели смотр главных елок двух крупных городов — Нью-Йорка и Киева. Они сравнили их оформление, символику и атмосферу.

Об этом эксклюзивно сообщают Новини.LIVE.

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Елка в Нью-Йорке

Новогодняя красавица расположена Рокфеллер-центр. Это настоящее 70-летнее дерево высотой 23 метра, привезенное из Миннесоты.

На верхушке установлена сияющая звезда от Swarovski.

Елка традиционно является одной из главных туристических достопримечательностей Нью-Йорка в праздничный период.

Елка в Киеве

Она расположена на Софийской площади. Это искусственное дерево высотой 15 метров.

Елка украшена 2-километровой гирляндой голубого цвета и декорирована двумя тысячами бирюзовых игрушек.

Оформление выполнено в современном стиле с учетом украинских праздничных традиций.

Сравнение елок

Елка Нью-Йорка сохраняет традиции с настоящим деревом, что придает атмосфере естественности и подлинности.

В Киеве она акцентирует внимание на современных технологиях и стильном дизайне, что подчеркивает эстетику европейской праздничной культуры.

Ранее редакция сайта Новини.LIVE узнала, за сколько продают новогодние елки на одном из рынков в Оболонском районе Киева.

Также мы рассказывали, какая разница в стоимости живых и искусственных елок и какую будет выгоднее приобрести.

А нумеролог рассказала, какие украшения должны быть на елке, чтобы в 2025 году вам повезло.