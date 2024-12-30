Праздник в мегаполисах — как выглядят елки Нью-Йорка и Киева
Корреспондентки Новини.LIVE провели смотр главных елок двух крупных городов — Нью-Йорка и Киева. Они сравнили их оформление, символику и атмосферу.
Об этом эксклюзивно сообщают Новини.LIVE.
Елка в Нью-Йорке
Новогодняя красавица расположена Рокфеллер-центр. Это настоящее 70-летнее дерево высотой 23 метра, привезенное из Миннесоты.
На верхушке установлена сияющая звезда от Swarovski.
Елка традиционно является одной из главных туристических достопримечательностей Нью-Йорка в праздничный период.
Елка в Киеве
Она расположена на Софийской площади. Это искусственное дерево высотой 15 метров.
Елка украшена 2-километровой гирляндой голубого цвета и декорирована двумя тысячами бирюзовых игрушек.
Оформление выполнено в современном стиле с учетом украинских праздничных традиций.
Сравнение елок
Елка Нью-Йорка сохраняет традиции с настоящим деревом, что придает атмосфере естественности и подлинности.
В Киеве она акцентирует внимание на современных технологиях и стильном дизайне, что подчеркивает эстетику европейской праздничной культуры.
Ранее редакция сайта Новини.LIVE узнала, за сколько продают новогодние елки на одном из рынков в Оболонском районе Киева.
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