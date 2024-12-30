Який вигляд мають ялинки Нью-Йорка і Києва

У столиці встановлюють головну ялинку країни. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Кореспондентки Новини.LIVE провели огляд головних ялинок двох великих міст — Нью-Йорка та Києва. Вони порівняли їхнє оформлення, символіку та атмосферу.

Про це ексклюзивно повідомляють Новини.LIVE.

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Ялинка в Нью-Йорку

Новорічна красуня розташована Рокфеллер-центр. Це справжнє 70-річне дерево заввишки 23 метри, привезене з Міннесоти.

На верхівці встановлена сяюча зірка від Swarovski.

Ялинка традиційно є однією з головних туристичних принад Нью-Йорка у святковий період.

Ялинка в Києві

Вона розташована на Софійській площі. Це — штучне дерево заввишки 15 метрів.

Ялинка прикрашена 2-кілометровою гірляндою блакитного кольору та декорована двома тисячами бірюзових іграшок.

Оформлення виконано в сучасному стилі, з урахуванням українських святкових традицій.

Порівняння ялинок

Ялинка Нью-Йорку зберігає традиції зі справжнім деревом, що додає атмосфері природності та автентичності.

У Києві вона робить акцент на сучасних технологіях та стильному дизайні, що підкреслює естетику європейської святкової культури.

Раніше редакція сайту Новини.LIVE дізналася, за скільки продають новорічні ялинки на одному з ринків в Оболонському районі Києва.

Також ми розповідали, яка різниця у вартості живих ялинок і штучних та яку буде вигідніше придбати.

А нумеролог розповіла, які прикраси мають бути на ялинці, аби у 2025 році вам щастило.