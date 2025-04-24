Масштабная ночная атака на Киев 24 апреля — что происходит в Святошинском районе

Святошинский район Киева был под атакой — какие последствия
В ночь на 24 апреля Киев подвергся массированному комбинированному удару со стороны России. В результате атаки, которая началась около 21:30 предыдущего вечера, больше всего пострадал Святошинский район Киева.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС и КГГА.
Сколько людей в Киеве погибло и пострадало от атаки РФ 24 апреля
По состоянию на утро официально подтверждена гибель 9 человек. Еще 63 человека получили ранения, из них 42 были госпитализированы, среди пострадавших есть шестеро детей.
Сейчас в пяти районах Киева продолжается активная фаза ликвидации последствий атаки. К работе привлечены специалисты ГСЧС, в частности кинологи и психологи.
Какие последствия атаки в Святошинском районе
В Святошинском районе зафиксировано по меньшей мере шесть мест поражения. Там горели дома, есть частичные и полные разрушения. Кроме того, возникли также пожары на территориях нежилых застроек, в гаражах и админзданиях.
В некоторых зданиях под завалами могут оставаться люди — спасатели продолжают поисковые операции.
Напомним, взрывы в Киеве начали раздаваться около 01:00 ночи 24 апреля.
Кроме того, Россия атаковала и Запорожье.
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