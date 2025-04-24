Масштабная ночная атака на Киев 24 апреля — что происходит в Святошинском районе

Разбор завалов в Святошинском районе. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В ночь на 24 апреля Киев подвергся массированному комбинированному удару со стороны России. В результате атаки, которая началась около 21:30 предыдущего вечера, больше всего пострадал Святошинский район Киева.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС и КГГА.

Реклама

Читайте также:

Сколько людей в Киеве погибло и пострадало от атаки РФ 24 апреля

По состоянию на утро официально подтверждена гибель 9 человек. Еще 63 человека получили ранения, из них 42 были госпитализированы, среди пострадавших есть шестеро детей.

Сейчас в пяти районах Киева продолжается активная фаза ликвидации последствий атаки. К работе привлечены специалисты ГСЧС, в частности кинологи и психологи.

Работники ГСЧС разбирают завалы. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Разрушенные окна и балконы в доме. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Поврежденная машина. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Какие последствия атаки в Святошинском районе

В Святошинском районе зафиксировано по меньшей мере шесть мест поражения. Там горели дома, есть частичные и полные разрушения. Кроме того, возникли также пожары на территориях нежилых застроек, в гаражах и админзданиях.

Последствия взрыва от ракеты. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Спасатели выносят человека. Фото: ГСЧС Киева

Разбор завалов. Фото: ГСЧС Киева

В некоторых зданиях под завалами могут оставаться люди — спасатели продолжают поисковые операции.

Напомним, взрывы в Киеве начали раздаваться около 01:00 ночи 24 апреля.

Кроме того, Россия атаковала и Запорожье.