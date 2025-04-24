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Святошинский район Киева был под атакой — какие последствия

24 апреля 2025 07:29
Анастасия Постоенко - Редактор
Масштабная ночная атака на Киев 24 апреля — что происходит в Святошинском районе
Разбор завалов в Святошинском районе. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Анастасия Постоенко - Редактор

В ночь на 24 апреля Киев подвергся массированному комбинированному удару со стороны России. В результате атаки, которая началась около 21:30 предыдущего вечера, больше всего пострадал Святошинский район Киева.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС и КГГА.

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По состоянию на утро официально подтверждена гибель 9 человек. Еще 63 человека получили ранения, из них 42 были госпитализированы, среди пострадавших есть шестеро детей.

Сейчас в пяти районах Киева продолжается активная фаза ликвидации последствий атаки. К работе привлечены специалисты ГСЧС, в частности кинологи и психологи.

Київ обстріл
Работники ГСЧС разбирают завалы. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Київ Святошинський 24 квітня
Разрушенные окна и балконы в доме. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Київ обстріл 24 квітня
Поврежденная машина. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Какие последствия атаки в Святошинском районе

В Святошинском районе зафиксировано по меньшей мере шесть мест поражения. Там горели дома, есть частичные и полные разрушения. Кроме того, возникли также пожары на территориях нежилых застроек, в гаражах и админзданиях.

Обстріли Святошинський район
Последствия взрыва от ракеты. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Святошинський район вибухи
Спасатели выносят человека. Фото: ГСЧС Киева
Пошукові роботи в завалах
Разбор завалов. Фото: ГСЧС Киева

В некоторых зданиях под завалами могут оставаться люди — спасатели продолжают поисковые операции.

Напомним, взрывы в Киеве начали раздаваться около 01:00 ночи 24 апреля.

Кроме того, Россия атаковала и Запорожье.

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